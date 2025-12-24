Rusia vrea să construiască o centrală nucleară pe Lună în decurs de un deceniu. Anunțul agenţiei spaţiale de stat

Stiri externe
24-12-2025 | 14:47
centrala nucleara
Shutterstock

Rusia intenţionează să construiască în următorul deceniu o centrală nucleară pe Lună, menită să susţină programul său spaţial lunar şi o viitoare staţie de cercetare comună cu China, pe fondul competiţiei globale pentru explorarea Lunii.  

autor
Mihaela Ivăncică

De când cosmonautul sovietic Iuri Gagarin a devenit primul om care a ajuns în spaţiu în 1961, Rusia s-a mândrit cu statutul său de lider în explorarea spaţială, dar în ultimele decenii a rămas în urma Statelor Unite şi, din ce în ce mai mult, a Chinei, informează Reuters.

Ambiţiile spaţiale ale Rusiei au suferit o lovitură puternică în august 2023, când misiunea sa fără echipaj uman Luna-25 s-a prăbuşit pe suprafaţa Lunii în timp ce încerca să aselenizeze, iar Elon Musk a revoluţionat sectorul lansărilor de vehicule spaţiale, care era, odinioară, o specialitate rusă.

Agenţia spaţială de stat a Rusiei, Roscosmos, a anunţat într-un comunicat de presă că intenţionează să construiască o centrală electrică pe Lună până în anul 2036 şi a semnat un contract cu compania aerospaţială Lavochkin Association pentru a realiza acest lucru.

Scopul centralei lunare

Roscosmos a declarat că scopul centralei este acela de "a alimenta programul lunar al Rusiei, inclusiv roverele, un observator şi infrastructura staţiei internaţionale comune ruso-chineze de cercetare lunară".

"Proiectul reprezintă un pas important către crearea unei staţii lunare ştiinţifice cu funcţionare permanentă şi trecerea de la misiuni unice la un program de explorare lunară pe termen lung", a anunţat Roscosmos.

Citește și
Volodimir Zelenski
Zelenski anunță că planul de pace este gata. Documentul, elaborat cu SUA, include 20 de puncte și garanții de securitate

Roscosmos nu a precizat în mod explicit că instalaţia va fi nucleară, dar a menţionat totuşi că printre participanţi se numără corporaţia nucleară de stat rusă Rosatom şi Institutul Kurchatov, principalul institut de cercetare nucleară din Rusia.

Directorul Roscosmos, Dmitri Bakanov, a declarat în luna iunie că unul dintre obiectivele corporaţiei mai sus menţionate este acela de a construi o centrală nucleară pe Lună şi de a explora Venus, cunoscută drept planeta "soră" a Pământului.

Luna, care se află la o distanţă de 384.400 de kilometri de planeta noastră, moderează oscilaţia Pământului în jurul axei sale, ceea ce asigură un climat mai stabil. De asemenea, Luna provoacă mareele în oceanele de pe Terra.

SUA planifică, de asemenea, un reactor pe Lună

Rusia nu este singura ţară cu astfel de planuri. În august, NASA şi-a anunţat intenţia de a instala un reactor nuclear pe Lună până în primul trimestru al anului fiscal 2030.

"Suntem într-o cursă către Lună, într-o cursă cu China către Lună. Şi pentru a avea o bază pe Lună, avem nevoie de energie", a declarat în august secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, atunci când a fost întrebat despre aceste planuri.

El a adăugat că Statele Unite sunt în prezent în urmă în această cursă către Lună. El a spus că energia este esenţială pentru a permite susţinerea vieţii pe Lună şi, de acolo, pentru ca oamenii să ajungă pe Marte.

Normele internaţionale interzic amplasarea armelor nucleare în spaţiu, dar nu există interdicţii privind amplasarea surselor de energie nucleară în spaţiu, atât timp cât acestea respectă anumite reguli.

Unii analişti din sectorul spaţial au prezis o "goană după aur lunar": NASA afirmă că există estimări privind existenţa a un milion de tone de heliu-3, un izotop al heliului, rar pe Pământ, dar care există pe Lună.

Metalele rare - utilizate în smartphone-uri, computere şi tehnologii avansate - sunt, de asemenea, prezente pe Lună, inclusiv scandiu, ytriu şi cele 15 lantanide, potrivit cercetărilor efectuate de Boeing.

Subprefectul de Olt, sub control judiciar după ce ar fi tras cu Kalașnikovul într-un poligon MApN. Nu mai poate ocupa funcția

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, centrala nucleara, Luna,

Dată publicare: 24-12-2025 14:24

Articol recomandat de sport.ro
E gata ”colosul” de 23.000.000€ din România! Imagini spectaculoase
E gata ”colosul” de 23.000.000€ din România! Imagini spectaculoase
Citește și...
Lumea fără reguli: cum Trump, Putin și China rescriu lupta pentru leadership global
Stiri externe
Lumea fără reguli: cum Trump, Putin și China rescriu lupta pentru leadership global

Odată cu sosirea lui Donald Trump la Casa Albă, la începutul anului 2025, Statele Unite, Rusia şi China au început un nou joc, cu lumea pe post de tablă de şah şi cu regulile pe care doresc să le urmeze sau să le impună. 

Zelenski anunță că planul de pace este gata. Documentul, elaborat cu SUA, include 20 de puncte și garanții de securitate
Stiri externe
Zelenski anunță că planul de pace este gata. Documentul, elaborat cu SUA, include 20 de puncte și garanții de securitate

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că este pregătit setul de documente de bază referitoare la un plan de pace menit să încheie războiul cu Rusia şi care a fost elaborat în comun de Ucraina şi SUA.

Analişti: Atacurile ruse asupra Odesei ar putea perturba accesul Ucrainei la Marea Neagră şi fluxurile dinspre România
Stiri externe
Analişti: Atacurile ruse asupra Odesei ar putea perturba accesul Ucrainei la Marea Neagră şi fluxurile dinspre România

Rusia a intensificat atacurile asupra sudului Ucrainei, vizând porturile, infrastructura energetică și transportul din Odesa. Ucraina susține că scopul este blocarea accesului la Marea Neagră și perturbarea livrărilor NATO prin România.

 

Serghei Riabkov dă asigurări: Rusia nu plănuiește să atace NATO sau UE și susține securitatea egală și indivizibilă în Europa
Stiri externe
Serghei Riabkov dă asigurări: Rusia nu plănuiește să atace NATO sau UE și susține securitatea egală și indivizibilă în Europa

Adjunctul ministrului rus de Externe, Serghei Riabkov, a declarat luni că Moscova nu intenționează să atace state membre NATO sau ale Uniunii Europene.

UE deblochează 2,3 miliarde de euro pentru Ucraina. Banii susțin bugetul și reformele în plin război cu Rusia
Stiri externe
UE deblochează 2,3 miliarde de euro pentru Ucraina. Banii susțin bugetul și reformele în plin război cu Rusia

Comisia Europeană a deblocat 2,3 miliarde de euro pentru Ucraina, pentru a sprijini finanţele ţării şi administraţia publică, în timp ce aceasta continuă să lupte împotriva invaziei Rusiei, informează luni un comunicat al executivului UE.

 

Recomandări
Plan de pace în Ucraina ”în 20 de puncte”. Volodimir Zelenski spune că este ”cadrul principal pentru încheierea războiului”
Stiri externe
Plan de pace în Ucraina ”în 20 de puncte”. Volodimir Zelenski spune că este ”cadrul principal pentru încheierea războiului”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat că Statele Unite își doresc încheierea unui acord final de pace, după raportul prezentat de negociatorii ucraineni conduși de Rustem Umerov în urma discuțiilor cu emisarii americani.

INSP: Alertă epidemiologică în România. A fost confirmat primul deces provocat de gripă în acest sezon
Stiri actuale
INSP: Alertă epidemiologică în România. A fost confirmat primul deces provocat de gripă în acest sezon

INSP anunţă că a fost confirmat primul deces provocat de gripă din acest sezon, o femeie de 88 de ani din Cluj, nevaccinată, care suferea şi de alte afecţiuni.

Urmărește în timp real traseul lui Moș Crăciun în jurul lumii. Unde aduce acum cadouri
Stiri actuale
Urmărește în timp real traseul lui Moș Crăciun în jurul lumii. Unde aduce acum cadouri

Moș Crăciun a pornit în misiunea sa anuală, livrând cadouri copiilor din întreaga lume. NORAD permite publicului să urmărească în timp real traseul saniei și al renilor săi, de la Polul Nord până în cele mai îndepărtate colțuri ale planetei.

Top citite
1 popcorn craciun
Shutterstock
Stiri Diverse
De ce se pune popcorn în brad - originea unei tradiții surprinzătoare de Crăciun
2 Venus in balanta
Shutterstock
Stiri Diverse
Horoscop: Ce aduce pentru zodii Venus în Capricorn - se anunță stabilitate, relații serioase și clarificări
3 Nicusor Dan
Administraţia Prezidenţială
Stiri Politice
Cum poate fi suspendat preşedintele României. Ce prevede Constituţia și câte voturi are, de fapt, „polul suveranist”
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 24 Decembrie 2025

03:35:50

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
23 Decembrie 2025

01:30:13

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28