De la bulgarii care investesc în aur, la cei care văd în noul euro chipul Satanei, trecerea la moneda unică aduce provocări

13-01-2026 | 19:42
Unii sunt euforici, alții trăiesc cu teamă. La două săptămâni de când plătesc în euro, bulgarii se împart în două tabere.  

Constantin Toma

Dacă pe unii schimbarea monedei i-a făcut să spere la o evoluție în bine a țării, însă cealaltă parte a populației se plânge deja de scumpiri și nu vrea să se despartă de leva.

Autoritățile spun că nu moneda europeană este de vină pentru unele majorări de prețuri, ci inflația. Mulți dintre vecinii de la sud de Dunăre și-au scos economiile din bănci și le-au investit în imobiliare și aur.

Bulgarii învață treptat, dar sigur lecția euro. Vecinii de la sud de Dunăre scot din bancomate euro și își golesc portofelele de leva. Testul final îl dau la jumătatea anului, cand leva bulgărească va deveni doar o amintire.

Bulgaria, țara cu cel mai mic venit pe cap de locuitor din Uniunea Europeană, a trecut la euro pe 1 ianuarie, după luni de pregătiri. Banca națională a anunțat că în primele 10 zile din ianuarie jumătate din moneda natională în circulație, leva, a fost deja retrasă.

euro, bulgaria
Record de scumpiri în Bulgaria după trecerea la euro. Pâinea și alte produse de bază s-au scumpit cu 100% în doar 48 de ore

În piețele din marile orașe, acolo unde nu se folosesc case de marcat sau POS-uri, mulți comercianți au fost obligați să-și amintească bazele matematicii. Nu e întotdeauna ușor, mai ales când restul trebuie dat în euro, deși produsul a fost plătit cu leva.

Vânzătoare: ”Leva-euro nu e dramă. Nu e scump, nu scump. Ieftin. Bulgaria, 5 leva fasole, ieftin”.

Corespondent ProTV: ”Comercianții bulgari s-au adaptat la trecerea la moneda europeană, iar până pe 8 august sunt obligați să afișeze la raft atât prețurile în leva, cât și în euro”.

Prețurile afișate în leva și euro îi încurcă pe mulți bulgari

Fiscul face controale peste controale în toate magazinele și-i amendează drastic pe comercianții care cresc exagerat prețurile. Unii se plâng că pâinea s-a scumpit și cu 33%, în doar 48 de ore.

Bulgar: ”În Franța, în Spania, pâinea aceasta costă 1 euro. Aici, 3 euro!”.

Pe unii, prețurile afișate în două variante îi încurcă.

Clientă: ”De multe ori sunt confuză pentru că uneori primul preț e în euro și uneori primul preț e în leva. Pentru produsele pe care le cumpăr de obicei nu am văzut prețuri crescute”.

Au fost remarcate scumpiri și la servicii. La Sofia, tarifele de parcare au crescut de la 2 leva pe oră, la 2 euro, iar cele pentru eliberarea actelor agricole s-au triplat.

Autoritățile spun că ușoarele creșteri de prețuri nu sunt cauzate în principal de trecerea la euro, ci de inflație.

Milen Dobrev, director executiv Camera de Comerț Ruse: ”Din prima zi a lunii ianuarie a crescut salariul minim. Au crescut prețurile cu resursele, care se reflectă în prețul transporturilor, electricitate. Acești factori au influențat creșterea prețurilor mai mult decât trecerea la euro”.

De frica prețurilor mari odată cu venirea euro, unii au investit în imobiliare și aur.

Rătăciți în tranziție: ”Fără leva suntem ai nimănui!”

Milen Dobrev, director executiv Camera de Comerț Ruse: ”Sunt mulți oameni care cred că dacă investesc în proprietăți imobiliare este o zonă care oferă siguranță pentru banii lor. Este un trend internațional cu achiziția aurului și a proprietăților, iar acesta e încă un motiv care mă face să cred că trecerea la euro nu este adevăratul vinovat pentru creșterea prețurilor”.

Oamenii încep să se convingă că nu este adevărat, de exemplu, că euro bulgărești nu vor fi primiți în străinătate sau că văd reflexia imaginii Necuratului când aproprie o bancnotă de 50 de euro de oglindă. Chiar și așa, tot sunt câțiva sceptici.

Fără leva, moneda noastră națională, suntem ai nimănui. N-o face, România! Nu renunța la lei! Păstrați-vă moneda voastră națională!”.

Nu e bine, nu e bine euro cu leva”.

S-au plătit și primele pensii în euro. Bulgaria are peste două milioane de pensionari. Timp de șase luni la oficiile poștale se va putea preschimba moneda națională, la cursul de aproape două leva pentru un euro.

Doar șase țări din Uniunea Europeană nu au trecut încă la moneda euro. România este una dintre ele, și după mai multe amânări succesive țara noastră nu a mai stabilit niciun termen oficial pentru adoptare.

Bulgaria a intrat în zona euro, România rămâne pe dinafară. Deficitul bugetar ne blochează aderarea

Dată publicare: 13-01-2026 19:28

FOTO Așa arată astăzi stadionul din România reabilitat cu 20 de milioane de euro în urmă cu nici doi ani
FOTO Așa arată astăzi stadionul din România reabilitat cu 20 de milioane de euro în urmă cu nici doi ani
Un bulgar s-a dus la bancă să schimbe în euro trei canistre pline cu monede leva. Ce a urmat
Un bulgar s-a dus la bancă să schimbe în euro trei canistre pline cu monede leva. Ce a urmat

Un bărbat din Bulgaria s-a dus la bancă să schimbe în euro trei canistre pline cu monede leva, scrie presa de la sud de Dunăre, care evidențiază dificultățile cu care se confruntă încă mare parte din populație după trecerea la moneda unică europeană.

Record de scumpiri în Bulgaria după trecerea la euro. Pâinea și alte produse de bază s-au scumpit cu 100% în doar 48 de ore
Record de scumpiri în Bulgaria după trecerea la euro. Pâinea și alte produse de bază s-au scumpit cu 100% în doar 48 de ore

Introducerea monedei euro în Bulgaria a dus la creșteri drastice a prețurilor. Pâinea, produsele de bază și taxele pe parcare aproape s-au dublat în doar 48 de ore.

Euro doar cu buletinul în oficiile poștale din Bulgaria. Autoritățile introduc reguli stricte pentru schimburile de leva
Euro doar cu buletinul în oficiile poștale din Bulgaria. Autoritățile introduc reguli stricte pentru schimburile de leva

Oficiile poștale din Bulgaria nu mai pot schimba leva în euro în mod anonim, indiferent de sumă. Oricine utilizează serviciul gratuit de schimb valutar oferit trebuie să prezinte un act de identitate valid.

Poliția prețurilor. Peste 1.000 de plângeri în Bulgaria din cauza celor care ar fi scumpit fără motiv după trecerea la euro
Poliția prețurilor. Peste 1.000 de plângeri în Bulgaria din cauza celor care ar fi scumpit fără motiv după trecerea la euro

Echipe mixte ale Fiscului și Protecției Consumatorilor din Bulgaria efectuează între sute de controale pe zi pentru încălcări legate de introducerea monedei euro. O mie de plângeri au fost înregistrate numai din 5 ianuarie.

Bulgaria plătește primele pensii în euro, prezență masivă a poliției la bănci și oficii poștale. Cum reacționează vârstnicii
Bulgaria plătește primele pensii în euro, prezență masivă a poliției la bănci și oficii poștale. Cum reacționează vârstnicii

Bulgaria a început să distribuie primele pensii în euro, iar autoritățile au trimis forțe sporite de poliție și jandarmi la toate băncile și oficiile poștale. Oamenii legii trebuie să-i ajute pe vârstnici cu informații, dar și să-i ferească de tâlhării.

Expert: Miza reală a lui Trump nu e nici securitatea, nici resursele Groenlandei.
Expert: Miza reală a lui Trump nu e nici securitatea, nici resursele Groenlandei. "Vrea să extindă teritoriul SUA"

Dorința lui Donald Trump de a prelua Groenlanda nu ține de securitatea insulei, nici de resursele ei naturale, ci de o ambiție mai veche și mai periculoasă: extinderea teritorială a SUA, chiar cu prețul destabilizării NATO.

Ger extrem în București: în unele spitale au fost mai puțin de 10 grade din cauza Termoenergetica. S-au amânat operații
Ger extrem în București: în unele spitale au fost mai puțin de 10 grade din cauza Termoenergetica. S-au amânat operații

Pe lângă zecile de mii de apartamente în care temperatura este ca în peșteră și nici nu este apă caldă la robinet, în București este afectată și activitatea unor spitale.

La ce vârstă s-ar putea pensiona personalul din MAI și MApN. PSD susține că nu a fost consultat pe tema proiectului
La ce vârstă s-ar putea pensiona personalul din MAI și MApN. PSD susține că nu a fost consultat pe tema proiectului

Ar putea crește vârsta de pensionare pentru angajații din structurile de ordine publică și apărare. Intră aici polițiștii, jandarmii și militarii.

