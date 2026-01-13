De la bulgarii care investesc în aur, la cei care văd în noul euro chipul Satanei, trecerea la moneda unică aduce provocări

Unii sunt euforici, alții trăiesc cu teamă. La două săptămâni de când plătesc în euro, bulgarii se împart în două tabere.

Dacă pe unii schimbarea monedei i-a făcut să spere la o evoluție în bine a țării, însă cealaltă parte a populației se plânge deja de scumpiri și nu vrea să se despartă de leva.

Autoritățile spun că nu moneda europeană este de vină pentru unele majorări de prețuri, ci inflația. Mulți dintre vecinii de la sud de Dunăre și-au scos economiile din bănci și le-au investit în imobiliare și aur.

Bulgarii învață treptat, dar sigur lecția euro. Vecinii de la sud de Dunăre scot din bancomate euro și își golesc portofelele de leva. Testul final îl dau la jumătatea anului, cand leva bulgărească va deveni doar o amintire.

Bulgaria, țara cu cel mai mic venit pe cap de locuitor din Uniunea Europeană, a trecut la euro pe 1 ianuarie, după luni de pregătiri. Banca națională a anunțat că în primele 10 zile din ianuarie jumătate din moneda natională în circulație, leva, a fost deja retrasă.

În piețele din marile orașe, acolo unde nu se folosesc case de marcat sau POS-uri, mulți comercianți au fost obligați să-și amintească bazele matematicii. Nu e întotdeauna ușor, mai ales când restul trebuie dat în euro, deși produsul a fost plătit cu leva.

Vânzătoare: ”Leva-euro nu e dramă. Nu e scump, nu scump. Ieftin. Bulgaria, 5 leva fasole, ieftin”.

Corespondent ProTV: ”Comercianții bulgari s-au adaptat la trecerea la moneda europeană, iar până pe 8 august sunt obligați să afișeze la raft atât prețurile în leva, cât și în euro”.

Prețurile afișate în leva și euro îi încurcă pe mulți bulgari

Fiscul face controale peste controale în toate magazinele și-i amendează drastic pe comercianții care cresc exagerat prețurile. Unii se plâng că pâinea s-a scumpit și cu 33%, în doar 48 de ore.

Bulgar: ”În Franța, în Spania, pâinea aceasta costă 1 euro. Aici, 3 euro!”.

Pe unii, prețurile afișate în două variante îi încurcă.

Clientă: ”De multe ori sunt confuză pentru că uneori primul preț e în euro și uneori primul preț e în leva. Pentru produsele pe care le cumpăr de obicei nu am văzut prețuri crescute”.

Au fost remarcate scumpiri și la servicii. La Sofia, tarifele de parcare au crescut de la 2 leva pe oră, la 2 euro, iar cele pentru eliberarea actelor agricole s-au triplat.

Autoritățile spun că ușoarele creșteri de prețuri nu sunt cauzate în principal de trecerea la euro, ci de inflație.

Milen Dobrev, director executiv Camera de Comerț Ruse: ”Din prima zi a lunii ianuarie a crescut salariul minim. Au crescut prețurile cu resursele, care se reflectă în prețul transporturilor, electricitate. Acești factori au influențat creșterea prețurilor mai mult decât trecerea la euro”.

De frica prețurilor mari odată cu venirea euro, unii au investit în imobiliare și aur.

Rătăciți în tranziție: ”Fără leva suntem ai nimănui!”

Milen Dobrev, director executiv Camera de Comerț Ruse: ”Sunt mulți oameni care cred că dacă investesc în proprietăți imobiliare este o zonă care oferă siguranță pentru banii lor. Este un trend internațional cu achiziția aurului și a proprietăților, iar acesta e încă un motiv care mă face să cred că trecerea la euro nu este adevăratul vinovat pentru creșterea prețurilor”.

Oamenii încep să se convingă că nu este adevărat, de exemplu, că euro bulgărești nu vor fi primiți în străinătate sau că văd reflexia imaginii Necuratului când aproprie o bancnotă de 50 de euro de oglindă. Chiar și așa, tot sunt câțiva sceptici.

”Fără leva, moneda noastră națională, suntem ai nimănui. N-o face, România! Nu renunța la lei! Păstrați-vă moneda voastră națională!”.

”Nu e bine, nu e bine euro cu leva”.

S-au plătit și primele pensii în euro. Bulgaria are peste două milioane de pensionari. Timp de șase luni la oficiile poștale se va putea preschimba moneda națională, la cursul de aproape două leva pentru un euro.

Doar șase țări din Uniunea Europeană nu au trecut încă la moneda euro. România este una dintre ele, și după mai multe amânări succesive țara noastră nu a mai stabilit niciun termen oficial pentru adoptare.

