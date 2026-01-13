Bilet pentru animalele de companie în transportul public: măsura s-ar putea extinde în mai multe orașe

Românii care își plimbă câinii și pisicile cu tramvaiul sau autobuzul ar putea fi nevoiți să le plătească un bilet separat.

Măsura este deja adoptată în câteva oraşe din ţară. Ideea a fost împrumutată din alte state europene după ce tot mai mulţi proprietari au început să urce în mijloacele de transport în comun cu animalele de companie inclusiv cu cele mari.

În Reşiţa, sunt înregistraţi aproximativ două mii de câini de companie. Cei mici, sau pisicile, pot călători gratuit, în braţele stăpânilor. Însă pentru cei de talie mare, care ocupă mai mult loc, se cere acum bilet.

Laurenţiu Stanciu, director Serviciul Transport Urban Reșița: "Pentru câinii de talie mare, ăștia trebuie să aibă lesă, botniţă şi trebuie să plătească bilet de trei lei, pentru durata călătoriei".

Căţeii sau pisicile pot călători şi cu avionul sau cu trenul. De pildă, Tarom primește câini și pisici în cabinele de pasageri, cu câteva condiții - trebuie să aibă cip, paşaport, să fie curate, sănătoase și liniștite și să nu cântărească mai mult de 8 kilograme, cu tot cu geanta de transport.

Serviciul costă de la 60 de euro în sus și trebuie rezervat, pentru că la bord nu pot urca mai mult de doi sau trei pasageri cu 4 lăbuţe.

Puteți lua și în tren, fără plată, pisici, câini de talie mică și păsări -în colivie-, dar numai la clasa a doua. Pentru animalele mai mari, tariful este de 50% din prețul unui bilet Regio, pentru adulţi, pe acelaşi parcurs. Excepţie fac rasele periculoase.

Potrivit Institutului Naţional de Statistică, în România există peste 14.000 de structuri de primire turistică. Circa 6000 se declară pet-friendly, după cum arată o mare platformă de rezervări.

Costică Mratic, reprezentant hotel: "Primim animale de companie, pisici, câini şi altele, le oferim condițiile ca şi clienților noștri, dacă sunt cerințe de, nu ştiu, vase de apă, litiera, le punem la dispoziție".



La noi, animalele de talie mare mai au nevoie de bilet special în București, Timişoara, Oradea, Cluj şi Iaşi.

