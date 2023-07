Rusia susţine că a doborât o rachetă de croazieră în apropiere de podul Kerci din Crimeea

Aparenta lovitură vine după ce ministrul adjunct al apărării din Ucraina, Hanna Maliar, a părut să recunoască, pentru prima dată din partea unui oficial de la Kiev, că Ucraina a fost responsabilă pentru explozia care avariase deja podul în octombrie anul trecut, relatează CNN, citează news.ro.

Earlier, collaborator Sergey Aksenov stated that the air defence system shot down a missile. pic.twitter.com/m393gDAFB3