Rusia revendică cucerirea a trei localităţi în Ucraina. Moscova anunţă că a cucerit 0,8% din suprafaţa Ucrainei în 2025

Stiri externe
27-09-2025 | 15:26
vladimir putin armata rusia
AFP

Rusia revendică sâmbătă cucerirea a trei sate în estul Ucrainei, unde forţele ruse au efectuat o străpungere, relatează AFP.

autor
Vlad Dobrea

Armata rusă a anunţat, într-un comunicat, că a cucerit localităţile - Derîlove şi Maiske - în regiunea Doneţk, controlată de către Rusia, şi localitatea Stepove, în regiunea Dnipropetrovsk.

Forţele ruse câştigă teren în confruntări crâncene în regiuni devastate, în partea de est a Ucrainei.

Moscova a cucerit aproximativ 0,8% din suprafaţa Ucrainei de la începutul acestui an, potrivit Ministerului rus al Apărării.

Ucraina a anunţat că o persoană a fost ucisă în noaptea de vineri spre sâmbătă, iar alte 12 au fost rănite într-un bombardament rus în regiunea Herson (sud-est).

Alt atac rus a avariat căii ferate în regiunea vecină Odesa, au anunţat autorităţile.

Moscova a anunţat că o rafinărie de petrol situată în regiunea Ciuvaşia, în Ural, şi-a suspendat operaţiunile în urma unui atac ucrainean cu dronă în spatele liniei frontului.

Ucraina răspunde atacurilor ruse care o vizează cu regularitate prin atacuri ţintind industriile militare şi instalaţii energetice ruseşti, mai ales rafinării de petrol.

Eforturi diplomatice de a pune capăt conflictului, care se apropie de al patrulea an, s-au soldat cu un eşec.

Preşedintele american Donald Trump a sugerat că Ucraina ar putea să-şi recucerească tot teritoriul cucerit de către Rusia.

Moscova şi-a anunţat, în replică, hotărârea de a-şi continua ofensiva.

viewscnt

Sursa: News.ro

Etichete: Rusia, Ucraina, teritoriu, cucerire,

Dată publicare: 27-09-2025 15:26

