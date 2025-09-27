Lavrov la ONU: Până în prezent, nici Kievul şi nici susţinătorii săi europeni nu par să înţeleagă urgenţa situaţiei

Stiri externe
27-09-2025 | 21:35
serghei lavrov
Getty

Rusia nu vede niciun interes din partea Ucrainei şi a ţărilor europene aliate ale acesteia să negocieze un "acord de pace echitabil", a afirmat sâmbătă ministrul rus de externe Serghei Lavrov.

autor
Vlad Dobrea

"Până în prezent, nici Kievul şi nici susţinătorii săi europeni nu par să înţeleagă urgenţa situaţiei şi nu sunt dispuşi să negocieze un acord de pace echitabil", a estimat şeful diplomaţiei ruse.

Europa "este obsedată de obiectivul utopic de a provoca Rusiei o înfrângere strategică", a remarcat el în continuare, insistând că Rusia urmăreşte soluţionarea "cauzelor profunde" ale conflictului din Ucraina şi să-şi asigure propria securitate.

"Securitatea Rusiei şi interesele sale vitale trebuie garantate în mod sigur. Drepturile ruşilor şi ale rusofonilor din teritoriile rămase sub controlul regimului de la Kiev trebuie restabilite", a explicat Lavrov, adăugând că numai pe această bază Rusia va discuta despre garanţii de securitate pentru Ucraina.

El a deplâns faptul că NATO a ignorat preocupările Rusiei şi a continuat să se extindă spre graniţele acestei ţări, un proces care nu a fost oprit, "în pofida promisiunilor făcute liderilor sovietici de a nu avansa nicio fărâmă de teritoriu spre est".

Citește și
India
Cel puțin 36 de persoane au fost ucise și peste 50 rănite într-o busculadă care s-a produs la un miting politic în India

Mai mult, a adăugat ministrul rus, "ameninţările cu folosirea forţei împotriva Rusiei" sunt tot mai frecvente, prin invocarea unor acuzaţii că Rusia ar plănui atacuri împotriva unor ţări membre în NATO şi/sau UE.

"Rusia nu a avut niciodată şi nu are astfel de intenţii. Dar orice agresiune împotriva ţării mele va declanşa un răspuns ferm. Nu ar trebui să existe nicio îndoială în această privinţă", a avertizat Lavrov.

Cât despre relaţiile cu Washingtonul şi rolul acestuia de mediator în conflictul din Ucraina, şeful diplomaţiei ruse a susţinut că ţara sa continuă să manifeste "o oarecare speranţă" pentru dialogul ruso-american, în pofida repoziţionării, cel puţin declarative, a preşedintelui american Donald Trump în favoarea Ucrainei.

"Vedem în abordarea actualei administraţii americane o dorinţă nu doar de a facilita căutarea unor soluţii realiste pentru criza ucraineană, ci şi de a dezvolta o cooperare pragmatică fără a adopta o poziţie ideologică", a apreciat Serghei Lavrov.

După o întâlnire avută marţi cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski în marja Adunării Generale a ONU la New York, Trump a transmis un mesaj prin care şi-a contrazis poziţiile exprimate anterior cu privire la războiul din Ucraina şi s-a poziţionat clar de partea acesteia, îndemnând în plus statele NATO să doboare avioanele ruseşti dacă acestea le încalcă spaţiul aerian.

După ce până de curând afirma că Ucraina trebuie să facă pace cu Rusia întrucât nu are capacitatea militară de a recupera teritoriile pierdute, într-un mesaj pe care l-a scris pe Truth Social după întâlnirea cu Zelenski preşedintele SUA a estimat că, dimpotrivă, Ucraina poate recuceri toate teritoriile sale ocupate de Rusia, şi chiar să meargă dincolo de acestea.

Mai mult, Trump a îndemnat Ucraina să acţioneze în acest sens acum, pentru a profita de dificultăţile economice ale Rusiei, pe care a descris-o drept un "tigru de hârtie", dar să facă acest lucru "cu sprijinul Uniunii Europene", dând de înţeles din nou că Washingtonul nu mai doreşte să contribuie financiar la ajutorul pentru Ucraina şi că susţinătorii europeni ai Kievului trebuie să plătească mai mult pentru acest ajutor financiar şi militar, inclusiv cumpărând arme americane.

Serghei Lavrov s-a întâlnit apoi miercuri tot la New York cu secretarul de stat american Marco Rubio, care i-a cerut ca preşedintele rus Vladimir Putin să întreprindă "măsuri semnificative" pentru a ajunge la pace în Ucraina. De partea sa, ministrul rus a criticat "planurile promovate de Kiev şi de unele capitale europene pentru a prelungi conflictul".

Summitul preşedinţilor Trump şi Putin desfăşurat în Alaska pe 15 august nu a condus la rezultate pentru o perspectivă de încetare a războiului ruso-ucrainean, întrucât Rusia este preocupată în primul rând de chestiunile teritoriale, în timp ce Kievul şi aliaţii săi europeni sunt preocupaţi de garanţiile de securitate pentru Ucraina.

Putin ar fi propus ca Ucraina să se retragă complet din regiunea Donbas (formată din provinciile Doneţk şi Lugansk) şi în schimb Rusia să îngheţe restul liniei frontului, dar Zelenski respinge orice cedare de teritorii către Rusia. La rândul ei, Rusia respinge orice desfăşurare de trupe din ţările NATO ca garanţie de securitate pentru Ucraina, desfăşurare asupra căreia insistă susţinătorii europeni ai Ucrainei, care în plus o asigură pe aceasta în continuare de tot sprijinul dacă va continua războiul.

Sursa: Agerpres

Etichete: Ucraina, razboi, Kiev, ONU, serghei lavrov,

Dată publicare: 27-09-2025 21:35

Articol recomandat de sport.ro
BREAKING NEWS Anunț major: Rusia revine în forță!
BREAKING NEWS Anunț major: Rusia revine în forță!
Citește și...
Cel puțin 36 de persoane au fost ucise și peste 50 rănite într-o busculadă care s-a produs la un miting politic în India
Stiri externe
Cel puțin 36 de persoane au fost ucise și peste 50 rănite într-o busculadă care s-a produs la un miting politic în India

Cel puțin 36 de persoane au fost ucise și peste 50 rănite, sâmbătă, într-o busculadă care s-a produs la un miting organizat de actorul Tamil Vijay, care face campanie electorală, a declarat ministrul-șef al statului Tamil Nadu.

VIDEO. Misterioasa unitate ucraineană ”Fantome” vânează avioane de luptă rusești în Crimeea. Încă două lovituri, executate
Stiri externe
VIDEO. Misterioasa unitate ucraineană ”Fantome” vânează avioane de luptă rusești în Crimeea. Încă două lovituri, executate

Unitatea ucraineană supranumită „Fantome” a revendicat încă două avioane rusești distruse, săptămâna aceasta, susținând că a distrus două avioane de transport rusești și a lovit două sisteme radar într-un atac cu drone.

Zelenski: „Dacă rușii ne amenință cu o pană de curent în Kiev, ar trebui să știe că va exista o pană de curent și în Moscova”
Stiri externe
Zelenski: „Dacă rușii ne amenință cu o pană de curent în Kiev, ar trebui să știe că va exista o pană de curent și în Moscova”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat un răspuns simetric la amenințările Rusiei de a dezactiva sistemul energetic al Ucrainei în perioada toamnă-iarnă.

Recomandări
Val de concedieri în România. Aproape 12.000 de angajați au fost afectați în prima jumătate a anului 2025
Stiri Sociale
Val de concedieri în România. Aproape 12.000 de angajați au fost afectați în prima jumătate a anului 2025

Cu o economie care încetinește și bugete tot mai mici pentru investiții, concedierile devin inevitabile în tot mai multe companii.

ANAF vrea să reducă fraudele fiscale folosind tehnologie de ultimă generație. Inspectorii ar putea fi dotați cu drone
Stiri actuale
ANAF vrea să reducă fraudele fiscale folosind tehnologie de ultimă generație. Inspectorii ar putea fi dotați cu drone

Autoritățile vor să reducă fraudele fiscale folosind tehnologie de ultimă generație. Inspectorii ANAF deja nu mai merg "în orb", ci sunt ghidați de un soft avansat unde să meargă în control, spun responsabilii de la Finanțe.

Nicuşor Dan participă luni, la Blaj, la înmormântarea cardinalului Lucian Mureşan. Ilie Bolojan: ”Dumnezeu să-l odihnească”
Stiri Politice
Nicuşor Dan participă luni, la Blaj, la înmormântarea cardinalului Lucian Mureşan. Ilie Bolojan: ”Dumnezeu să-l odihnească”

Preşedintele Nicuşor Dan va participa luni, la Blaj, la ceremonia de înmormântare a cardinalului Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, a anunțat Administraţia Prezidenţială.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 27 Septembrie 2025

30:01

Alt Text!
I like IT
Ediția 20 - 2025

22:05

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E20

21:53

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Întrebarea mesei rotunde, invitat Andra Măruță

43:12

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28