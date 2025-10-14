Rusia, obligată să plătească 253 de milioane de euro Georgiei. Moscova ignoră decizia CEDO și refuză sancțiunea

CEDO a condamnat marţi Rusia să plătească Georgiei 253 de milioane de euro pentru că a încălcat drepturile unor regiuni separatiste în urma Războiului-fulger de Opt Zile dintre cele două ţări, în august 2008, relatează AFP, preluat de News.ro.

Curtea hotărăşte să stabilirea unor linii de demarcaţie, începând din 2009, în Abhazia şi Osetia de Sud - regiuni separatiste susţinute de către Moscova - a încălcat drepturile a aproximativ 29.000 de locuitori, cărora le acordă despăgubiri.

Însă este puţin probabil ca Rusia să achite acestastă sancţiune.

Rusia respinge hotărârile CEDO

Rusia - exclusă din Consiliul Europei (CoE), ataşat CEDO, în 2022, în urma invaziei Ucrainei - este în mod teoretic responsabilă în continuare de încăcări ale Convenţiei europene a drepturilor omului pe care le-a comis înainte să fie dată afară din CoE.

Însă Moscova nu mai consideră hotărârile CEDO drept constrângătoare faţă de ea şi refuză să plătească amenzi.

„Comitetul Miniştrilor (CoE) continuă să să supravegheze executarea hotărârii pe care Curtea a pronunţat-o împotriva Rusiei”, precizează Curtea în hotărârea sa, subliniind că Moscova este obligată să plătească.

Proces de „frontierizare”

CEDO, cu sediul la Strasbourg, în Franţa, a condamnat deja Rusia, în 2024, cu privire la acest proces de „frontierizare” care instaurează linii administrative de demarcaţie în interiorul teritoriului Georgiei.

De această dată, ea stabileşte despăgubirile de plătit victimelor.

Imensa majoritate a prejudiciului moral de plătit vizează „restricţii ilegale impuse unui grup de cel puţin 23.000 de persoane de origine georgiană în accesul la domiciliile lor, pământurile lor şi familia lor”, care constituie o încălcare a drepturilor lor la respectarea vieţii private, la domiciliu şi la protecţia bunurilor.

O parte a victimelor urmează să fie despăgubite, de asemenea, pentru că au fost private de educaţie în limba georgiană, iar un grup de aproximativ 2.500 de persoane cu privire la „detenţie ilegală”, în urma trecerii liniei de demarcaţie.

