Șeful spionajului german: Rusia nu va ezita să atace NATO. Va intimida Europa până la paralizie și capitulare

Rusia nu va ezita să atace NATO, iar scopul său este de a intimida și paraliza Europa până la capitulare, spune șeful spionajului german. Potrivit acestuia, în Europa este acum o pace glacială, care poate degenera oricând în confruntare violentă.

Şeful serviciului german de informaţii externe (BND), Martin Jaeger, a declarat luni că Rusia nu va ezita să lanseze un atac militar împotriva unui stat membru NATO, avertizând că Rusia - potrivit estimărilor spionajului german - ar fi pregătită "să intre în conflict militar direct cu NATO", ameninţare care ar putea interveni înainte de 2029, relatează Reuters şi France Presse.

"Moscova consideră că are şanse realiste de a-şi extinde zona de influenţă spre Vest şi de a face Europa, mult mai puternică economic, dependentă de Rusia. Pentru a atinge acest obiectiv, Rusia nu va ezita, dacă va fi necesar, să intre în conflict militar direct cu NATO", a declarat Martin Jaeger, în timpul unei audieri în Comisia de control parlamentar, în Bundestag.

Scopul Rusiei este de a intimida Europa până la paralizie şi capitulare, a afirmat Jaeger, care a preluat conducerea BND la 15 septembrie.

"Nu trebuie să ne culcăm pe lauri, gândindu-ne că un eventual atac rusesc nu va avea loc înainte de 2029, cel mai devreme. Suntem deja în focul acţiunii în prezent", a adăugat el.

Acest avertisment intervine după mai multe incidente în ultimele săptămâni în Europa, precum incursiuni de drone ruseşti în Polonia şi încălcarea spaţiului aerian al Estoniei de trei avioane de vânătoare ruse.

”Europa cunoaște o pace glacială care poate să degenereze în orice moment în confruntare violentă”

Germania însăşi a fost victima unor survoluri de drone, acţiuni de sabotaj şi campanii de dezinformare şi de influenţă, cu umbra Moscovei planând asupra acestor evenimente.

"Mai mult, Europa cunoaşte o pace glacială care poate să degenereze în orice moment în confruntare violentă. Trebuie să ne pregătim pentru o nouă agravare a situaţiei", a continuat Jaeger.

Sinan Selen, şeful Serviciului de informaţii interne german (BfV), audiat de asemenea, a fost de aceeaşi părere: "Rusia îşi continuă în mod agresiv ambiţiile politice împotriva Germaniei, a UE şi a aliaţilor săi occidentali".

"Serviciile ruse îşi modifică în permanenţă nivelurile de escaladare a activităţilor în scopul strategic de a slăbi democraţiile liberale. În consecinţă, detectăm un larg evantai de activităţi de spionaj, de dezinformare, de ingerinţă, de sabotaj şi de atacuri cibernetice efectuate de actori şi de state străine în Germania", a afirmat el.

"Rusia nu a uitat Războiul rece", a adăugat acesta, "ceea ce înseamnă că instrumentele utilizate la vremea respectivă sunt disponibile în continuare".

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













