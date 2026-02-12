La ruși, a coborât rata fertilității la 1,347 copii pe femeie în 2025, sub nivelul de înlocuire a populației, transmite EFE, preluată de Agerpres.

Decretul Kremlinului instruiește Administrația Prezidențială să creeze un grup de lucru permanent pentru „mediu social orientat spre familie" și popularizarea valorilor tradiționale în mass-media, cu termen de implementare până pe 1 aprilie. Guvernul trebuie să prezinte propuneri legislative pentru promovarea „imaginii pozitive a familiilor numeroase în publicitate" și să studieze măsuri de sprijin pentru familiile cu patru sau mai mulți copii — inclusiv plata integrală sau parțială a ipotecilor sau împrumuturi de stat până la 450.000 de ruble (5.840 dolari).

Alte măsuri includ: o aplicație mobilă și secțiune pe portalul Gosuslughi pentru informarea familiilor despre sprijinul statului, finalizate până în iunie; analiza nevoilor creșelor și grădinițelor; extinderea centrelor de sănătate reproductivă după modelul Rosatom și Agenției Federale Medico-Biologice; crearea de „condiții benefice" pentru studentele-mame.

„Măsurile deja adoptate par a fi insuficiente. Din păcate, tendința negativă persistă", recunoștea Putin în decembrie 2025. Anul trecut, Rusia a alocat 37,5 miliarde ruble (peste 402 milioane dolari) programelor de natalitate și a interzis propaganda ideologiei „fără copii". Unele guverne regionale au pus piedici avorturilor.

Războiul din Ucraina și recrutarea bărbaților pe front agravează criza demografică.