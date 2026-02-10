Republica Moldova a acumulat o restanţă de 100.000 de euro la plata cotizaţiilor de stat membru al Comunităţii Statelor Independente (CSI), organizaţie din care autorităţile de la Chişinău intenţionează să se retragă definitiv până la sfârşitul anului 2026, a confirmat marţi ministrul moldovean de externe, Mihai Popşoi, citat de portalul NewsMaker.

Nu este o suma "exorbitantă" şi va trebui achitată dacă Republica Moldova vrea să-şi respecte angajamentele internaţionale, a afirmat Popşoi.

"Dacă vrem să respectăm dreptul internaţional şi să fim cu inima împăcată, probabil ar trebui să achităm această restanţă, deşi trebuie să recunoaştem că de ani buni nu am mai primit careva beneficii din participaţia noastră în CSI din acele plăţi pe care le făceam", a subliniat ministrul moldovean.

Autorităţile de la Chişinău au iniţiat procesul de retragere din CSI pe fundalul agresiunii militare a Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei. Începând cu anul 2022, Republica Moldova nu mai participă la activitatea CSI, iar în 2023 preşedinta Maia Sandu a anunţat că autorităţile vor revizui acordurile încheiate în cadrul CSI şi vor denunţa o parte dintre acestea. Tot în 2023, guvernul de la Chişinău a informat că va exclude CSI din lista organizaţiilor internaţionale pentru care achită anual cotizaţii de membru. Comentând aceste decizii, preşedintele Federaţiei Ruse, Vladimir Putin, a declarat că participarea Republicii Moldova în CSI nu ar avea o valoare semnificativă, notează NewsMaker.

”Este o decizie istorică”

În total, Republica Moldova a semnat 283 de acorduri în cadrul CSI. Dintre acestea, 71 au fost deja denunţate, iar aproximativ 60 se află în proces de denunţare. Recent, ministrul de externe a anunţat că, în perioada următoare, autorităţile vor denunţa trei acorduri fundamentale: Statutul CSI, Acordul privind crearea CSI şi anexele acestuia. Denunţarea acestor documente ar echivala cu încetarea de facto a calităţii Republicii Moldova de stat membru al Comunităţii Statelor Independente.

Potrivit ministrului, parlamentul ar putea adopta decizia de denunţare chiar în luna februarie. Ulterior, documentele vor fi promulgate de preşedintele Maia Sandu, publicate în Monitorul Oficial şi transmise secretariatului CSI. Din punct de vedere al dreptului internaţional, după notificare urmează o perioadă de aproximativ şase luni, la finalul căreia Republica Moldova nu va mai avea calitatea juridică de stat membru al CSI. "Este o decizie istorică", a declarat Mihai Popşoi.