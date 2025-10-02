Nicuşor Dan: Ameninţarea cu drone nu mai este o chestiune de vecinătate cu Rusia. Zidul anti-drone, în câteva luni

02-10-2025 | 11:02
Ameninţarea cu drone nu mai este doar o chestiune legată de vecinătatea cu Rusia, iar zidul anti-drone ar putea fi operaţional în câteva luni, a declarat, joi, preşedintele Nicuşor Dan, la sosirea la reuniunea Comunităţii Politice Europene.

"În acest moment vorbim de o schiţă a unui plan de acţiune. Mai întâi o să avem planul de acţiune şi după aceea eventuali lideri care să coaguleze. Există nuanţe în discuţie, dar deja nu mai este o chestiune de vecinătate cu Rusia, pentru că aţi văzut evenimente care s-au întâmplat la aeroporturi. Nu am văzut drone care au parcurs din Rusia sau din Belarus până la respectivul aeroport. Este o ameninţare cu care ne confruntăm în momentul ăsta şi chiar dacă au fost nuanţe pe discuţia asta, se merge pe conceptul ăsta", a spus şeful statului.

El a menţionat că acest subiect a fost inclus şi în dezbaterile de miercuri la Consiliul European informal.

Nicuşor Dan a afirmat că discuţia privind zidul anti-drone a fost legată "în ultima ei parte şi pe partea de finanţare".

Întrebat când va fi operaţional respectivul zid, el a răspuns: "În câteva luni".

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 02-10-2025 11:00

