Financial Times: Rachetele balistice rusești au învățat să ocolească sistemul de apărare antiaeriană Patriot

Stiri externe
02-10-2025 | 11:38
Patriot
Rusia ar fi modificat rachetele balistice pe care le folosește în atacurile împotriva Ucrainei astfel încât să evite sistemului de apărare aeriană Patriot, a relatat Financial Times, citând surse ucrainene și occidentale.  

Vlad Dobrea

Se crede că Rusia a modernizat sistemul de rachete operațional-tactice Iskander-M, care lansează rachete cu o rază de acțiune estimată de până la 500 de kilometri, precum și rachetele aerobalistice Kinjal cu o rază de acțiune de până la 480 de kilometri.

Conform surselor FT, rachetele rusești urmează inițial o traiectorie normală, apoi deviază și efectuează unu sau mai multe plonje abrupte, ceea ce le permite să evite interceptorii Patriot.

În ultimele luni, Ucraina a redus semnificativ interceptarea rachetelor balistice rusești: în timp ce în august, apărarea aeriană a interceptat 37% din rachete, în septembrie, cifra a fost de doar 6%.

Conform publicației, în vara anului 2025, Rusia a lansat atacuri cu rachete asupra a cel puțin patru fabrici de producție de drone din Kiev și din împrejurimi.

Una dintre țintele Forțelor Armate Ruse a fost o instalație care producea drone turcești Bayraktar, care a fost lovită în timpul unui atac pe 28 august. În același timp, rachetele rusești au ocolit apărarea aeriană a Ucrainei și au avariat birourile delegației UE și ale British Council, care se aflau în apropiere.

Patriot este singurul sistem de apărare aeriană din arsenalul Ucrainei capabil să intercepteze rachetele balistice rusești, notează Financial Times.

Sistemul Patriot se află în dotarea mai multor țări membre NATO, printre care și România.Țara noastră are în prezent patru sisteme de apărare antiaeriană Patriot, însă doar două sunt operaționale.

Sursa: Financial Times

02-10-2025

