Maria Zaharova respinge ideea unui Război Rece dintre Rusia și Occident: „Aici e deja foc”

Rusia a declarat că nu există un Război Rece cu Occidentul, deoarece acum este un conflict „în flăcări”, dar și că Uniunea Europeană și NATO mint în legătură cu presupusele operațiuni de sabotaj ale Moscovei pentru a justifica cheltuieli militare uriașe.

Războiul din Ucraina, cel mai sângeros din Europa de la cel de-Al Doilea Război Mondial, a declanșat cea mai mare confruntare dintre Rusia și Occident de la Criza Rachetelor din Cuba din 1962.

„Nu aș fi de acord cu comparația cu Războiul Rece,” a spus purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, când a fost întrebată dacă există acum un nou Război Rece, cu un fel de „Cortină de Fier” construită în Europa printr-un zid de drone. „Suntem deja într-o altă formă de conflict. Nu mai există de multă vreme nimic rece aici; aici e deja foc.”

La mai puțin de două luni după ce președintele american Donald Trump s-a întâlnit cu președintele Vladimir Putin la un summit în Alaska, pacea pare și mai îndepărtată, pe măsură ce forțele ruse avansează în Ucraina, dronele rusești ar fi pătruns în spațiul aerian NATO, iar Washingtonul vorbește acum despre o participare directă la lovituri în adâncul celei mai mari puteri nucleare din lume, scrie Reuters.

UE își justifică bugetele militare

Întrebată despre acuzațiile europene conform cărora Rusia ar fi pătruns în spațiul aerian NATO, ar fi desfășurat operațiuni de sabotaj și ar fi atacat cibernetic instalații-cheie, Zaharova a spus că aceste acuzații nefondate arată că UE și NATO pregătesc „provocări” împotriva Moscovei.

„Toate declarațiile lor indică – în primul rând, că pregătesc un lanț de provocări. În al doilea rând, că au nevoie să-și justifice bugetele militare”, a spus Zaharova.

Fostul președinte american Joe Biden, liderii Europei Occidentale și Ucraina descriu războiul din Ucraina ca pe o tentativă de cucerire în stil imperial și au promis în repetate rânduri să înfrângă forțele ruse.

Președintele Vladimir Putin prezintă războiul ca pe un moment de cotitură în relațiile Moscovei cu Occidentul, care – spune el – a umilit Rusia după prăbușirea Uniunii Sovietice în 1991 prin extinderea NATO și prin pătrunderea în ceea ce consideră sfera de influență a Moscovei, inclusiv Ucraina și Georgia.

