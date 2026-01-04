Femeie arestată după ce a avortat cu pastile, apoi a îngropat fătul în spatele casei într-o pungă de cadouri

04-01-2026 | 17:10
Melinda Spencer
Kentucky Police Department

O femeie din Kentucky a fost acuzată de pruncucidere după ce ar fi folosit pastile pentru avort și ar fi îngropat fătul într-o cutie de becuri împachetată în hârtie de Crăciun în curtea din spatele casei sale.

Mihai Niculescu

Ea rămăsese însărcinată în urma unei aventuri extraconjugale.

Melinda Spencer, în vârstă de 35 de ani, a fost arestată miercuri după ce s-a prezentat la o clinică medicală din Campton, unde le-a spus membrilor personalului că a utilizat medicamente cumpărate online pentru a întrerupe sarcina, ceea ce este ilegal în statul respectiv, potrivit poliției statale din Kentucky, transmite New York Post.

Spencer ar fi recunoscut în fața polițiștilor că a luat pastilele pe 26 decembrie și că a îngropat fătul — descris ca un „copil de sex masculin dezvoltat” — două zile mai târziu într-un mormânt improvizat la casa ei din Flat Mary Road.

După obținerea unui mandat de percheziție, polițiștii au găsit rămășițele înfășurate într-o cârpă albă și ascunse într-o pungă de cadouri, de plastic, potrivit documentelor judiciare.

Femeia a mărturisit ulterior că ar fi comandat medicamentele pentru întreruperea sarcinii după ce a rămas însărcinată cu un bărbat care nu era iubitul ei, susținând că nu voia ca acesta să afle, a declarat poliția. Nu este clar cât timp a fost însărcinată înainte de a lua pastilele.

A fost programată o autopsie pentru a stabili stadiul de dezvoltare al fătului.

În Kentucky, aproape toate avorturile sunt ilegale, medicul fiind autorizat să efectueze avortul numai pentru a preveni moartea sau vătămarea gravă a mamei.

Nu există excepții pentru viol sau incest. Legislația statului interzice, de asemenea, distribuirea medicamentelor pentru avort.

Melinda Spencer a fost acuzată de omucidere fetală de gradul I, profanare de cadavru, falsificare de probe materiale și contrabandă de gradul I.

Sursa: New York Post

Etichete: avort, fat, pruncucidere,

Dată publicare: 04-01-2026 17:00

