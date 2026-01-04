Femeie arestată după ce a avortat cu pastile, apoi a îngropat fătul în spatele casei într-o pungă de cadouri

O femeie din Kentucky a fost acuzată de pruncucidere după ce ar fi folosit pastile pentru avort și ar fi îngropat fătul într-o cutie de becuri împachetată în hârtie de Crăciun în curtea din spatele casei sale.

Ea rămăsese însărcinată în urma unei aventuri extraconjugale.

Melinda Spencer, în vârstă de 35 de ani, a fost arestată miercuri după ce s-a prezentat la o clinică medicală din Campton, unde le-a spus membrilor personalului că a utilizat medicamente cumpărate online pentru a întrerupe sarcina, ceea ce este ilegal în statul respectiv, potrivit poliției statale din Kentucky, transmite New York Post.

Spencer ar fi recunoscut în fața polițiștilor că a luat pastilele pe 26 decembrie și că a îngropat fătul — descris ca un „copil de sex masculin dezvoltat” — două zile mai târziu într-un mormânt improvizat la casa ei din Flat Mary Road.

După obținerea unui mandat de percheziție, polițiștii au găsit rămășițele înfășurate într-o cârpă albă și ascunse într-o pungă de cadouri, de plastic, potrivit documentelor judiciare.

Femeia a mărturisit ulterior că ar fi comandat medicamentele pentru întreruperea sarcinii după ce a rămas însărcinată cu un bărbat care nu era iubitul ei, susținând că nu voia ca acesta să afle, a declarat poliția. Nu este clar cât timp a fost însărcinată înainte de a lua pastilele.

A fost programată o autopsie pentru a stabili stadiul de dezvoltare al fătului.

În Kentucky, aproape toate avorturile sunt ilegale, medicul fiind autorizat să efectueze avortul numai pentru a preveni moartea sau vătămarea gravă a mamei.

Nu există excepții pentru viol sau incest. Legislația statului interzice, de asemenea, distribuirea medicamentelor pentru avort.

Melinda Spencer a fost acuzată de omucidere fetală de gradul I, profanare de cadavru, falsificare de probe materiale și contrabandă de gradul I.

