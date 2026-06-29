Imaginile au fost realizate în luna mai de către serviciul de frontieră al Estoniei, care le-a pus la dispoziția jurnaliștilor. În fotografii se văd două mitraliere grele Kord, calibrul 12,7 mm, montate pe puntea de comandă – câte una pe fiecare bord. În apropierea lor se află saci cu nisip, utilizați pentru protejarea pozițiilor de tragere.

Publicația Dosie notează că acesta este primul caz cunoscut în care o navă civilă rusească este echipată cu armament greu.

În plus, la bordul petrolierului se află permanent militari ai FSB, ai Rosgvardia și ai Ministerului rus al Apărării, au descoperit jurnaliștii după analizarea listelor de pasageri dincepând cu august 2025. În total, pe navă s-au aflat 50 de persoane, iar cel puțin 24 dintre acestea au activat sau activează în structurile de forță ale Rusiei.

Experții consultați de jurnaliști afirmă că mitralierele sunt ineficiente împotriva dronelor aeriene. Totuși, având în vedere că petrolierul operează în apropierea regiunii Kaliningrad, armamentul ar putea face parte din strategia Moscovei de apărare a enclavei.

Un interlocutor al publicației, din cadrul unui serviciu de informații al unui stat baltic, consideră că această măsură reprezintă „în proporție de 50% un semnal transmis Occidentului”.

„Oricum nu intenționăm să abordăm această navă. Dar dacă se va răspândi ideea că la bordul «flotei din umbră» există mitraliere de mare calibru, evaluarea riscurilor unei operațiuni de abordaj va fi complet diferită pentru statele occidentale”, a declarat acesta.

Petrolierul „Marshal Vasilevski” aparține companiei Gazprom. Întrebată de ce a instalat mitraliere pe navă, compania nu a oferit niciun răspuns.