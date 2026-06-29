VIDEO. Sorin Grindeanu aruncă vina pentru criza politică pe președintele PNL: ”Cine n-a fost de acord? E Bolojan”

Declarațiile vin în contextul în care și liderul UDMR, Kelemen Hunor, a propus public această formulă de guvernare.

„Am fost de acord de la Cotroceni. Bolojan nu a fost"

Întrebat dacă este de acord cu un premier acceptat de toată lumea și cu formula de guvernare propusă inclusiv de Hunor, Grindeanu nu a lăsat loc de interpretări:

„Am fost de acord de la Cotroceni. Bolojan nu a fost."

Liderul PSD a subliniat că poziția partidului său nu s-a schimbat și că social-democrații nu sunt cei care au blocat această variantă. „Mergeți și întrebați", le-a transmis Grindeanu jurnaliștilor, trimițându-i direct la șeful PNL pentru explicații.

„PSD vrea să facă parte din guvern. Nu noi ne-am schimbat"

Grindeanu a explicat că PSD a avut, de la început, o singură poziție constantă în această criză politică: rămânerea în cadrul coaliției și participarea la guvernare.

„PSD, de la început, a avut aceeași poziție: să rămânem în cadrul coaliției atât cât se poate, iar PSD vrea să facă parte din guvern. Nu noi ne-am schimbat." - susține liderul PSD.

El a ținut să precizeze că, spre deosebire de alte partide, PSD nu a dat declarații contradictorii și nu și-a modificat poziția de la o zi la alta:

„N-am declarat că susținem ceva și peste 2 zile să facem altceva. N-am făcut congres la Partidul Social Democrat să spunem că nu mai facem niciodată cu PNL, de exemplu."

„Nimeni nu are majoritate"

La remarca unui jurnalist, care i-a amintit că PSD nu dispune de majoritate pentru un guvern monocolor, Grindeanu i-a răspuns sec: „Nimeni nu are majoritate."

Liderul PSD a amintit că și ceilalți actori politici se află în aceeași situație: fără PSD, nicio altă combinație nu poate strânge voturile necesare în Parlament. „Dacă PSD-ul nu votează — nici ceilalți nu au majoritate", a spus el, îndemând jurnaliștii să „privească lucrurile bidimensional".