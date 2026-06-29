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VIDEO. Sorin Grindeanu aruncă vina pentru criza politică pe președintele PNL: ”Cine n-a fost de acord? E Bolojan”

Stiri Politice
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Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că social-democrații au acceptat deja, la Cotroceni, varianta unui guvern format din PSD, PNL și UDMR, dar că blocajul actual în formarea unui nou executiv nu este provocat de PSD, ci de Ilie Bolojan.

autor
Cristian Matei

Declarațiile vin în contextul în care și liderul UDMR, Kelemen Hunor, a propus public această formulă de guvernare.

„Am fost de acord de la Cotroceni. Bolojan nu a fost"

Întrebat dacă este de acord cu un premier acceptat de toată lumea și cu formula de guvernare propusă inclusiv de Hunor, Grindeanu nu a lăsat loc de interpretări:

Am fost de acord de la Cotroceni. Bolojan nu a fost."

Liderul PSD a subliniat că poziția partidului său nu s-a schimbat și că social-democrații nu sunt cei care au blocat această variantă. „Mergeți și întrebați", le-a transmis Grindeanu jurnaliștilor, trimițându-i direct la șeful PNL pentru explicații.

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„PSD vrea să facă parte din guvern. Nu noi ne-am schimbat"

Grindeanu a explicat că PSD a avut, de la început, o singură poziție constantă în această criză politică: rămânerea în cadrul coaliției și participarea la guvernare.

„PSD, de la început, a avut aceeași poziție: să rămânem în cadrul coaliției atât cât se poate, iar PSD vrea să facă parte din guvern. Nu noi ne-am schimbat." - susține liderul PSD.

El a ținut să precizeze că, spre deosebire de alte partide, PSD nu a dat declarații contradictorii și nu și-a modificat poziția de la o zi la alta:

N-am declarat că susținem ceva și peste 2 zile să facem altceva. N-am făcut congres la Partidul Social Democrat să spunem că nu mai facem niciodată cu PNL, de exemplu."

„Nimeni nu are majoritate"

La remarca unui jurnalist, care i-a amintit că PSD nu dispune de majoritate pentru un guvern monocolor, Grindeanu i-a răspuns sec: „Nimeni nu are majoritate."

Liderul PSD a amintit că și ceilalți actori politici se află în aceeași situație: fără PSD, nicio altă combinație nu poate strânge voturile necesare în Parlament. „Dacă PSD-ul nu votează — nici ceilalți nu au majoritate", a spus el, îndemând jurnaliștii să „privească lucrurile bidimensional".

Noi atacuri la adresa lui Bolojan

Grindeanu a făcut și o referire la moțiunea de cenzură prin care PSD l-a înlăturat pe Ilie Bolojan de la șefia guvernului, prezentând-o drept o decizie corectă în contextul în care „lucrurile mergeau și merg în continuare într-o direcție proastă".

„De când PSD a hotărât — și a făcut bine acest lucru, că l-a înlăturat pe Ilie Bolojan prin moțiunea — noi am spus același lucru: nu ne-am schimbat de la o zi la alta."

Anticipate? „Cine guvernează?"

Pe de altă parte, Grindeanu a respins indirect scenariul alegerilor anticipate, punând o întrebare retorică: dacă PNL are o rezoluție prin care refuză alianța cu PSD și dacă rezultatele electorale ar impune din nou o coaliție, cine ar putea guverna - în condițiile în care președintele Nicușor Dan nu vrea să accepte AUR la guvernare, potrivit declarațiilor sale publice.

„Eu vă dau un exemplu, dacă e să ne luăm după sondaje și facem anticipate, cum se face majoritatea? PNL a făcut o rezoluție prin care nu se mai aliază cu PSD. Facem și noi lucrul ăsta. Și? Cine guvernează?"

Întrebat dacă sesiunea parlamentară ar trebui prelungită sau dacă ar fi nevoie de una extraordinară, Grindeanu a spus că momentul este „greu de detensionat", că este de acord cu apelul lui Hunor la calm, dar că prioritatea rămâne formarea unui guvern.

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Sursa: StirilePROTV

Etichete: PSD, ilie bolojan, sorin grindeanu, PNL, guvern,

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