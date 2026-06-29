"Suntem în penultima zi înainte de închiderea sesiunii de primăvară a Parlamentului şi încă nu am văzut că s-ar fi conturat o majoritate pentru a investi un guvern. De aceea eu cred că primul lucru ce trebuie făcut este să mai răcim temperatura declaraţiilor dacă vrem să găsim o soluţie şi să nu aruncăm ţara în haos", a spus Kelemen Hunor, la Parlament.

Liderul UDMR a precizat că ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile nu i-a apropiat de o soluţie.

"De aceea, dacă se poate spune aşa, în această caniculă ar trebui să ne aşezăm pe scaun, să punem picioarele în apă rece şi încet, încet să mai reducem temperatura declaraţiilor, că astfel nu vom ajunge nici la guvern minoritar de niciun fel, nu vom ajunge nici la un guvern majoritar de niciun fel şi singurii care vor profita din această situaţie sunt colegii de la AUR", a menţionat el.

Kelemen Hunor a mai anunţat că nu au găsit flexibilizarea părţilor pentru a semna un acord politic în acest moment.

"Există două propuneri. Sorin Grindeanu din partea PSD-ului, Siegfried Mureşan din partea PNL-ului, dar indiferent la care parte ne uităm (..) este aproape imposibil să ajungem la o soluţie prin care se poate investi un guvern fără AUR. Deci, nici guvernul PSD condus de Grindeanu, monocolor, fără 10-15 voturi de la AUR, nu are majoritate, nici guvernul eventual, dacă cumva preşedintele Dan l-ar desemna pe Mureşan, nu are cum să aibă majoritate, dacă PSD-ul nu susţine, fără voturile de la AUR, ceea ce pentru noi nu este acceptabil. Nu putem noi legitima, meloniza prin prezenţa sau prin votul nostru pe colegii de la AUR, cu tot respectul pentru fiecare vot, pentru fiecare cetăţean şi aici nu facem diferenţă între niciun om care a votat într-un caz sau altul", a precizat el.

Ce soluție propune liderul UDMR

Kelemen Hunor a spus că el crede că după 2-3 săptămâni, până la sfârşitul lunii iulie, trebuie să găsească o soluţie.

"Din punctul meu de vedere, soluţia în continuare ar fi un guvern majoritar. Dacă nu se poate să restabilim coaliţia veche, atunci ar fi posibil un guvern PNL-PSD-UDMR, cum a fost până în iunie anul trecut, cu un premier acceptabil pentru toată lumea şi eventual nu vin oameni din prima linie în ministere, ci găsim oameni politici, oameni propuşi de fiecare partid, pentru fiecare minister, aşa cum era guvernul înainte de moţiunea de cenzură, cu miniştri propuşi şi cu o majoritate simplă, cel puţin până anul viitor, să trecem în 2026-2027, în primăvară", a anunţat Kelemen Hunor.

Preşedintele UDMR a mai spus că au discutat şi vineri, şi joi despre o posibilitate de a realcătui o coaliţie, dar încă nu au ajuns la niciun consens.

"Important este că până la sfârşitul lunii august să existe un guvern care, prin ordonanţă de urgenţă, prin asumare, să aibă posibilitatea de a închide PNRR-ul şi Parlamentul, sigur, convocat în sesiune extraordinară, la un moment dat, să votăm acele legi care sunt necesare pentru a acoperi angajamentele noastre din PNRR", a arătat el.

"Eu cred că încă avem această ultimă şansă, până la sfârşitul lunii iulie, undeva spre sfârşitul lunii iulie, să găsim o rezolvare a soluţiei. În acest moment asta se conturează. Dacă nu are cineva un băţ magic prin care rezolva azi, mâine, nu prea văd cine ar avea acest băţ magic, eu cred că mâine se închide sesiunea parlamentară, fără să putem vota un guvern", a afirmat Kelemen Hunor la Parlament.

"Deocamdată, nu s-a acceptat rotativa. Noi am vrut să mergem cu rotativa mai departe, cu Mureşan, până în aprilie, şi după aceea să vină PSD. Nu a acceptat PSD şi invers. Deci eu cred că în acest moment nu trebuie să ne încurcăm în aceste detalii. În primul rând, trebuie să cădem de acord că alegerile anticipate nu vor fi, nimeni nu vrea voturi de la AUR şi atunci nu rămâne altă soluţie decât să găsim împreună o posibilitate de a învesti un guvern şi să reducem declaraţiile, temperatura declaraţiilor, într-o zonă de normalitate. Poate nu se poate de azi până mâine, dar în câteva zile trebuie să ajungem acolo. Dacă nu vrem să aruncăm în aer totul. Dar astăzi eu nu aş intra în aceste detalii, trebuie să mergem pas cu pas, fiindcă ăsta este un conflict foarte dur între partide, sau între unele dintre partide şi lideri, şi dacă vrei să ai un management al conflictului, atunci nu intri în aceste detalii, care eventual pot fi discutate mai târziu, nu în acest moment", a menţionat el.