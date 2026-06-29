Operațiunea a avut loc când ofițerul ar fi intrat în posesia ultimei tranșe, dintr-un total de peste 77.000 de lei. În schimbul banilor, susțin procurorii DNA, polițistul fi încercat să-l ajute pe individ să primească o pedeapsă mai mică.

Potrivit unui comunicat transmis luni de DNA, în data de 28 iunie, judecătorii Tribunalului Buzău au admis propunerea de arestare preventivă formulată de procurorii Secţiei de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie faţă de ofiţerul de poliţie cu grad de comisar şef la Poliţia Municipiului Buzău.

A schimbat imediat banii de șpagă din lei în lire sterline

"În perioada noiembrie 2025-iunie 2026, inculpatul ar fi pretins de la două persoane (martori în cauză) suma de 15.000 de euro şi ar fi primit de la aceştia, la diferite intervale de timp, suma totală de 77.500 de lei, în legătură cu îndeplinirea unui act contrar îndatoririlor sale de serviciu, în sensul în care l-ar fi ajutat pe unul din martorii respectivi să formuleze un denunţ la Poliţia oraşului Mizil şi IPJ Buzău, prin indicarea persoanei ce ar fi urmat să comită o faptă prevăzută de legea penală, actul de sesizare fiind necesar pentru ca martorul (condamnat într-un alt dosar la pedeapsa închisorii cu executarea pedepsei) să beneficieze, în faza apelului, de o reducere a pedepsei. Pe fondul aceleiaşi activităţi infracţionale, la data de 27 iunie 2026, inculpatul a primit de la persoanele respective suma de 7.500 de lei, pe care a schimbat-o imediat la o casa de schimb valutar, rezultând suma de 1.230 lire sterline şi 45 de lei, ocazie cu care procurorii anticorupţie au procedat la constatarea infracţiunii flagrante", a transmis DNA.

În timpul anchetei, procurorii au beneficiat de sprijinul lucrătorilor din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie.