Preşedintele american Donald Trump a anunţat la 9 octombrie că a ajuns la un acord cu omologul său rus, Vladimir Putin, privind livrarea de motorină din Rusia către Statele Unite şi pieţele internaţionale. Washingtonul a suspendat temporar sancţiunile aplicate combustibililor ruseşti pentru a permite derularea tranzacţiilor, potrivit News.ro.

Potrivit lui Trump, Rusia s-a angajat să livreze imediat peste 300.000 de tone de motorină, echivalentul a aproximativ 2,25 milioane de barili, urmate de alte 500.000 de tone în noiembrie şi de un milion de tone ulterior.

Rusia ar putea furniza încă trei milioane de tone

Preşedintele american a precizat că Rusia ar putea furniza încă trei milioane de tone, în funcţie de starea şi capacitatea de funcţionare a rafinăriilor sale.

Surse din piaţa petrolieră au declarat că, începând cu 1 octombrie, guvernul rus a introdus derogări de la interdicţia de export a motorinei, permiţând alocarea unor cote speciale pentru livrările prevăzute în acordul cu administraţia Trump.

Interdicţia generală de export, intrată în vigoare în august, obligase companiile petroliere ruseşti să reducă producţia pentru a o adapta cererii interne, menţinând doar anumite livrări către ţările din Asia Centrală, în baza acordurilor interguvernamentale.

Potrivit surselor din industrie, producţia de motorină a Rusiei a scăzut în prima jumătate a lunii octombrie la aproximativ 160.000 de tone pe zi, faţă de 175.000 de tone zilnic în septembrie.

Rafinăriile au început să majoreze producţia

După acordarea noilor cote de export, la mijlocul lunii, rafinăriile au început să majoreze producţia, care se apropie de 180.000 de tone pe zi.

Consumul intern de motorină scade în mod obişnuit în octombrie la aproximativ 140.000 de tone zilnic, ca urmare a încheierii recoltării cerealelor şi a sezonului estival de transport rutier.

În aceste condiţii, Rusia ar putea dispune de cel puţin 40.000 de tone de motorină pe zi pentru export, echivalentul a peste un milion de tone lunar. Din această cantitate, aproximativ 200.000–300.000 de tone ar putea fi necesare pentru aprovizionarea ţărilor vecine, potrivit surselor.

Reprezentanţii industriei estimează că guvernul rus va menţine interdicţia generală asupra exporturilor, utilizând sistemul cotelor pentru a controla livrările externe în funcţie de evoluţia producţiei şi a necesarului de pe piaţa internă.

Datele furnizate de LSEG arată că un petrolier sub pavilion maltez, care transportă aproximativ 40.000 de tone de motorină rusească spre New York, a apărut pe sistemele de monitorizare a traficului maritim la 23 octombrie.

În aceeaşi zi, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că livrările de motorină rusească către Statele Unite vor continua în mod regulat după plecarea primului petrolier.

Reluarea exporturilor către piaţa americană permite rafinăriilor ruseşti să îşi crească producţia, în timp ce autorităţile de la Moscova încearcă să menţină echilibrul dintre aprovizionarea internă şi oportunităţile comerciale create de acordul cu Washingtonul.