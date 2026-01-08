DSU, recomandări în contextul vremii extreme: Urmăriţi constant buletinele meteorologice. Evitaţi deplasările neesenţiale

Potrivit Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, meteorologii au emis mai multe avertizări de cod galben şi cod portocaliu, care vizează fenomene precum ninsoare viscolită, vizibilitate sub 100 m, strat de zăpadă, dar şi intensificări puternice ale vântului. Trei sunt valabile joi, până la ora 23:00. Însă vor fi prelungite de alte trei coduri: unul galben şi unul portocaliu până vineri la ora 10:00 şi o altă avertizare tip cod galben (ninsoare viscolită) până vineri la ora 15:00, anunţă DSU pe pagina de Facebook.

În aceste condiţii, autorităţile recomandă cetăţenilor:



* Evitaţi deplasările neesenţiale - Nu porniţi la drum în condiţii de viscol sau ninsoare abundentă. Dacă totuşi trebuie să plecaţi, verificaţi în prealabil dacă traseul este practicabil şi nu sunt drumuri blocate.

* Pregătiţi-vă maşina - Asiguraţi-vă că autovehiculul este echipat complet pentru iarnă: anvelope de sezon, lanţuri antiderapante, lopată, racletă şi o rezervă de combustibil.

* Atenţie la vântul puternic - Evitaţi să treceţi sau să parcaţi maşina în apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare sau a clădirilor cu elemente de construcţie ce se pot desprinde.

* Fiţi informaţi - Urmăriţi constant buletinele meteorologice şi respectaţi cu stricteţe recomandările autorităţilor transmise prin radio, TV sau mediul online.

* Apelaţi la ajutor - Dacă rămâneţi blocaţi în zăpadă, nu părăsiţi autovehiculul dacă nu vedeţi o clădire în apropiere şi sunaţi imediat la 112 pentru asistenţă.

