Presă: Administrația Trump ar fi încercat să șteargă urmele oficiale ale atacului de la Capitoliu din 6 ianuarie 2021

Stiri externe
07-01-2026 | 12:27
Administraţia preşedintelui american Donald Trump a încercat să şteargă înregistrările evenimentelor din 6 ianuarie 2021, când, în urmă cu cinci ani, o mulţime de susţinători republicani au luat cu asalt Capitoliul. 

Vlad Dobrea

De la revenirea lui Trump la Casa Albă, acum un an, NPR a găsit dovezi că administraţia sa a încercat să şteargă sau să distorsioneze informaţiile oficiale în cazurile celor peste 1.500 de protestatari graţiaţi de republican, inclusiv cei condamnaţi pentru conspiraţie subversivă şi acuzaţi de atacarea şi agresarea agenţilor de ordine.

Potrivit instituţiei media - căreia i s-a tăiat finanţarea guvernamentală ca parte a cruciadei administraţiei Trump împotriva presei, scrie EFE - Departamentul de Justiţie a eliminat din documente referirile la 6 ianuarie, cum ar fi termenii "tulburări" sau "revoltă", şi a concediat zeci de procurori care au participat la aceste cazuri.

Preşedintele şi cabinetul său, pe de altă parte, îi prezintă pe atacatori drept "mari patrioţi" care au fost "atacaţi de guvern" şi evită să-i numească "insurgenţi", aşa cum a făcut democratul Biden.

Însuşi Trump a fost pus sub acuzare într-un caz federal pentru tentativă de subminare a certificării rezultatelor alegerilor din 2020, într-un proces care a fost respins după victoria sa la alegerile din 2024.

NPR a consultat o bază de date cu peste 1.500 de dosare judiciare, videoclipuri şi mărturii, care încearcă să păstreze istoria cu o cronologie detaliată a evenimentelor şi să demonteze naraţiunea oficială a administraţiei republicane conform căreia inculpaţii nu au fost violenţi.

Dosarele compilate de reţeaua publică de radio americană documentează sute de agresiuni asupra agenţilor din Poliţia Capitoliului şi din Washington D.C., inclusiv lovituri cu obiecte contondente, zdrobiri, îmbrânceli şi utilizarea de spray-uri chimice.

Potrivit grupului pentru drepturile civile CREW, peste 30 de atacatori graţiaţi au fost arestaţi din nou pentru alte acuzaţii penale, de la abuz sexual asupra minorilor, deţinere de pornografie infantilă, deţinere ilegală de arme, tulburarea ordinii publice şi încălcarea proprietăţii, până la ameninţări la adresa vieţii unor personalităţi publice, precum liderul minorităţii democrate din Camera Reprezentanţilor, Hakeem Jeffries.

Atacul fără precedent asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021 a avut loc după ce, la un miting în faţa Casei Albe, Trump a îndemnat mulţimea să mărşăluiască spre Capitoliu şi "să lupte cu toate puterile".

În primele 36 de ore, cinci persoane au murit: Ashli Babbit, o protestatară împuşcată mortal de poliţie în interiorul Capitoliului; alţi trei participanţi care au murit din cauza unor urgenţe medicale în timpul revoltelor; şi un ofiţer de poliţie, Brian Sicknick, care a murit după ce a suferit două accidente vasculare cerebrale în urma unei confruntări cu mulţimea.

La acest bilanţ se adaugă alţi patru ofiţeri de poliţie care s-au sinucis câteva luni mai târziu.

La cinci ani de la atacul de la Capitoliu, democraţii şi republicanii sunt mai divizaţi ca oricând

La cinci ani de la atac şi la aproape un an de la revenirea la putere a lui Trump, evenimentele de la Capitoliu continuă să-i divizeze pe republicani şi democraţi mai mult ca oricând, notează AFP.

Departe de condamnarea aproape unanimă din zilele care au urmat atacului, consensul a dispărut acum în cadrul clasei politice.

În timp ce democraţii continuă să denunţe un atac asupra democraţiei, administraţia republicană este acum devotată preşedintelui în vârstă de 79 de ani, care a refuzat în mod constant să condamne acţiunile susţinătorilor săi, numind-o o "zi a iubirii" şi o "revărsare de afecţiune" la adresa lui.

La 20 ianuarie 2025, chiar în prima sa zi la Casa Albă, Donald Trump i-a graţiat pe toţi cei implicaţi, anulând practic cea mai amplă anchetă efectuată vreodată de Departamentul de Justiţie al SUA.

El a făcut o aluzie scurtă la 6 ianuarie în timpul unui discurs susţinut marţi în faţa parlamentarilor republicani, minimalizând din nou rolul său în violenţele din acea zi.

Însă opoziţia democrată avertizase că va insista marţi să păstreze proaspătă amintirea evenimentelor care au zguduit capitala americană în 2021.

În cursul serii, parlamentarii democraţi s-au adunat pe treptele Capitoliului, pentru a comemora atacul şi a denunţa reacţia republicanilor de atunci.

Liderul democrat din Senat, Chuck Schumer, a denunţat în faţa presei publicarea de către Casa Albă, marţi, a unui site web în care îi acuză pe democraţi că au "înscenat insurecţia" şi învinovăţeşte Poliţia Capitoliului pentru "escaladarea tensiunilor" pe 6 ianuarie 2021.

"O distorsionare malefică a adevărului", le-a declarat Schumer reporterilor.

Şi susţinătorii lui Donald Trump au marcat în faţa Capitoliului cea de-a cincea aniversare cu un marş care a refăcut traseul parcurs în 2021.

Printre aceştia s-a numărat şi Enrique Tarrio, fostul lider al miliţiei de extremă dreapta Proud Boys, care, până la graţierea acordată de Donald Trump, executa o pedeapsă de 22 de ani de închisoare pentru rolul său, considerat cheie, în evenimentele din 6 ianuarie.

Într-un interviu acordat marţi AFP, el a declarat că este "şi mai mândru" să fie membru al Proud Boys astăzi, "pentru că am obţinut aceste graţieri". 

Sursa: Agerpres

Etichete: atac, donald trump, capitoliu, administratia trump,

Dată publicare: 07-01-2026 12:27

