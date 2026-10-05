Rusia a simulat invadarea și ocuparea unei țări din Asia Centrală. Indiciile care duc spre statul vizat

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Președintele rus Vladimir Putin a fost prezent la poligonul de instrucție din Chebarkul, însoțit de un elicopter militar. Mai multe tronsoane de drumuri din zonă au fost închise traficului timp de trei zile din cauza vizitei sale, izolând complet orașul Chebarkul.

Exercițiile militare s-au desfășurat în perioada 28 septembrie – 3 octombrie. La acestea au participat 47.000 de militari, 2.000 de unități de echipament militar, 90 de aeronave și 77 de nave de război și alte ambarcațiuni. La exerciții s-au alăturat contingente militare din Belarus, China, Kârgâzstan, Mongolia, Pakistan și Tadjikistan, informează presa de stat rusească, citată de Ukrainska Pravda .

Conform scenariului oficial anunțat de Ministerul Apărării al Rusiei, exercițiile au avut ca scop să exerseze respingerea agresiunii pe frontul din Asia Centrală și asigurarea securității în regiunea Mării Caspice.

Între timp, viceministrul Apărării, Yunus-bek Yevkurov, raportându-i liderului rus Vladimir Putin despre desfășurarea exercițiilor, a declarat că trupele exersau nu numai respingerea unui atac, ci și „crearea unei zone de securitate în teritoriile adiacente”.

„Forța de coaliție respinge atacul principal pe frontul din sudul Uralilor, și-a restabilit pozițiile și, începând cu 2 octombrie, desfășoară operațiuni ofensive pentru a elibera teritoriul capturat și a crea o zonă de securitate în teritoriul adiacent”, a spus el.

Dintre țările care ar putea corespunde descrierii „țării agresoare” din scenariu, Kazahstanul este cea mai plauzibilă, întrucât are ieșire la Marea Caspică și se învecinează cu regiunea Chelyabinsk din Rusia. În timpul exercițiilor, patru aeronave cu rază lungă de acțiune au efectuat atacuri asupra unor obiective critice aparținând inamicului simulat.