Revoltă la Tokyo: „E tratată ca o idioată”. Trump, către premierul nipon: Cine se pricepe mai bine la surprize decât Japonia?

Imago1074592705
Japonezii cred că Donald Trump a tratat-o ca pe o idioată pe premierul Sanae Takaichi, după ce președintele SUA a declarat, în Biroul Oval, într-o discuție despre războiul din Iran, că ”cine se pricepe mai bine la surprize decât Japonia”. 

Cristian Anton

Locuitorii capitalei japoneze Tokyo sunt indignaţi de faptul că premierul Sanae Takaichi este tratat ”ca o idioată pentru că este femeie” de către preşedintele american Donald Trump, în cadrul unei vizite la Washingotn a şefei Guvernului nipon, care a provocat un scandal după ce a făcut glume pe seama atacului de la Pearl Harbor, relatează AFP.

”Premierul Takaichi, am impresia că e tratată ca o idioată pentru că este femeie”, de declarat Tomie Hayashi.


Preşedintele american Donald Trump a evocat joi atacul-surpriză japonez de la Pearl Harbor, la 7 decebrie 194, care a determinat intrarea Statelor Unite în al Doilea Război Mondial, în faţa şefei Guvernului japonez Sanae Takaichi, pe care a pus-o în mod vizibil în încurcătură.

Aluzie stupefiantă a lui Donald Trump

”Cine se pricepe mai bine la surprize decât Japonia?”, a declarat locatarul Casei Albe în Biroul Oval, alături de premierul nipon, răspunzând unor întrebări adresate de către presă cu privire la Războiul din Iran.

Sanae Takaichi şi-a păstrat joi buna înţelegere cu Donald Trump, în pofida acestei aluzii stupefiante a şefului statului american.

”Pearl Harbor face parte din trecut. Cred că el ar trebui să se concentreze asupra prezentului”, declară un angajat, Mutsuhiro Takakura, care consideră că este necesar ca şefa Guvernului să-şi păstreze calmul.

”Am auzit că negociază cu privire la petrolul din Alaska şi că vorbesc despre subvenţii în Japonia. Sper ca asta să facă să scadă preţul benzinei la noi”, a adăugat el.

Răspunsul lui Netanyahu la întrebarea dacă el l-a convins pe Trump ca Statele Unite să atace Iranul

Sursa: News.ro

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT | Sportiv de națională de 19 ani spânzurat în public de regimul din Iran! Ce acuzații i s-au adus
NEWS ALERT | Sportiv de națională de 19 ani spânzurat în public de regimul din Iran! Ce acuzații i s-au adus
Citește și...
Nicușor Dan, mesaj pentru premierul Japoniei, Sanae Takaichi. „Să consolidăm şi mai mult prietenia noastră tradiţională”
Știri Actuale
Nicușor Dan, mesaj pentru premierul Japoniei, Sanae Takaichi. „Să consolidăm şi mai mult prietenia noastră tradiţională”

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, luni, felicitări premierului japonez Sanae Takaichi, a cărui coaliţie a obţinut o victorie istorică în alegerile de duminică. 

Noua șefă a guvernului nipon a vorbit cu Trump. Cum l-a numit Sanae Takaichi pe președintele american
Stiri externe
Noua șefă a guvernului nipon a vorbit cu Trump. Cum l-a numit Sanae Takaichi pe președintele american

Noua şefă a guvernului nipon Sanae Takaichi a declarat sâmbătă că a avut o conversaţie "bună şi sinceră" cu Donald Trump, în contextul în care preşedintele american începe duminică un turneu în Asia, relatează AFP.

 

Japonia va avea prima femeie prim-ministru al țării. Cine este Sanae Takaichi, noua șefă a executivului de la Tokyo
Stiri externe
Japonia va avea prima femeie prim-ministru al țării. Cine este Sanae Takaichi, noua șefă a executivului de la Tokyo

Premieră istorică. Japonia va avea prima femeie care va ocupa poziția de premier. Sanae Takaichi a adunat voturile necesare în cele două camere ale Parlamentului.

Recomandări
Ilie Bolojan, după adoptarea bugetului pe anul în curs la final de martie: „Nimeni nu va putea risipi finanţele publice”
Stiri Politice
Ilie Bolojan, după adoptarea bugetului pe anul în curs la final de martie: „Nimeni nu va putea risipi finanţele publice”

Bugetul pentru 2026 prevede o nouă abordare, corectă faţă de cetăţeni, a afirmat vineri prim-ministrul Ilie Bolojan.

SUA au lansat o ofensivă pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, după blocajul provocat de amenințările Iranului
Stiri externe
SUA au lansat o ofensivă pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, după blocajul provocat de amenințările Iranului

Statele Unite au lansat o ofensivă pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Nicuşor Dan: Comisia Europeană a venit cu o propunere de 30 de miliarde de euro pentru optimizarea reţelelor energetice
Stiri Politice
Nicuşor Dan: Comisia Europeană a venit cu o propunere de 30 de miliarde de euro pentru optimizarea reţelelor energetice

Comisia Europeană a venit cu o propunere de 30 de miliarde de euro pentru optimizarea reţelelor energetice, a afirmat, vineri, preşedintele Nicuşor Dan.

