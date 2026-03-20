Revoltă la Tokyo: „E tratată ca o idioată”. Trump, către premierul nipon: Cine se pricepe mai bine la surprize decât Japonia?

”Premierul Takaichi, am impresia că e tratată ca o idioată pentru că este femeie”, de declarat Tomie Hayashi.

Locuitorii capitalei japoneze Tokyo sunt indignaţi de faptul că premierul Sanae Takaichi este tratat ”ca o idioată pentru că este femeie” de către preşedintele american Donald Trump, în cadrul unei vizite la Washingotn a şefei Guvernului nipon, care a provocat un scandal după ce a făcut glume pe seama atacului de la Pearl Harbor, relatează AFP.

Preşedintele american Donald Trump a evocat joi atacul-surpriză japonez de la Pearl Harbor, la 7 decebrie 194, care a determinat intrarea Statelor Unite în al Doilea Război Mondial, în faţa şefei Guvernului japonez Sanae Takaichi, pe care a pus-o în mod vizibil în încurcătură.

Aluzie stupefiantă a lui Donald Trump

”Cine se pricepe mai bine la surprize decât Japonia?”, a declarat locatarul Casei Albe în Biroul Oval, alături de premierul nipon, răspunzând unor întrebări adresate de către presă cu privire la Războiul din Iran.

Sanae Takaichi şi-a păstrat joi buna înţelegere cu Donald Trump, în pofida acestei aluzii stupefiante a şefului statului american.

”Pearl Harbor face parte din trecut. Cred că el ar trebui să se concentreze asupra prezentului”, declară un angajat, Mutsuhiro Takakura, care consideră că este necesar ca şefa Guvernului să-şi păstreze calmul.

”Am auzit că negociază cu privire la petrolul din Alaska şi că vorbesc despre subvenţii în Japonia. Sper ca asta să facă să scadă preţul benzinei la noi”, a adăugat el.