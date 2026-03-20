Cele două ţări vor colabora, de asemenea, la construcţia unor situri de exploatare a gazelor naturale în Pennsylvania şi Texas, în valoare de 17 şi respectiv 16 miliarde de dolari, potrivit unui comunicat.

În afară de sumă şi amplasarea geografică, comunicatul nu a oferit detalii despre cele două proiecte.

Fondată în 2007, GE Vernova Hitachi dezvoltă în prezent reactorul BWRX-300, cu o capacitate de 300 de megawaţi, în timp ce reactoarele convenţionale ating în general cel puţin 900 megawaţi.

Acesta aparţine unei noi generaţii de reactoare mici, SMR, considerate mai puţin costisitoare, mai rapid de construit şi care oferă garanţii de siguranţă superioare în comparaţie cu predecesoarele lor.

Cu toate acestea, niciun SMR nu este încă operaţional în Statele Unite şi un singur proiect a fost aprobat până în prezent de autoritatea de reglementare nucleară civilă din SUA, NRC, aparţinând startup-ului NuScale.

De fapt, prima țară din lume care ar urma să aibă minireactoare nucleare este România. În februarie 2026, compania de stat Nuclearelectrica SA a dat aprobarea finală pentru reactoarele modulare mici (SMR) de la Doiceşti, judeţul Dâmboviţa. Proiectul din România se bazează pe tehnologia americană NuScale.

Acord SUA- Japonia pentru aprovizionarea cu minerale strategice

În Canada, compania regională Ontario Power Generation şi-a dat anul trecut aprobarea pentru construirea a patru reactoare BWRX-300 în Darlington, în zona metropolitană Toronto.

GE Vernova Hitachi are avantajul de a fi construit deja numeroase instalaţii de reactoare convenţionale în Statele Unite şi în întreaga lume. Peste o treime din reactoarele care funcţionează în prezent în Statele Unite sunt construite de GE, potrivit grupului.

"Implementarea acestor SMR-uri în Statele Unite va oferi o sursă stabilă de energie de nouă generaţie", au anunţat cele două ţări în comunicat şi va contribui la "stabilizarea preţurilor la electricitate pentru americani şi la consolidarea poziţiei de leadership americano-japonez în materie de tehnologie".

Statele Unite şi Japonia s-au angajat, de asemenea, joi, să dezvolte o reţea de mai multe ţări partenere pentru aprovizionarea cu minerale strategice.

Cele două ţări vor coopera, de asemenea, în ceea ce priveşte exploatarea de minerale critice la mare adâncime, "inclusiv sedimentele care conţin pământuri rare situate în apropierea insulei japoneze Minami Torishima", a declarat Casa Albă.