Conservatoarea Takaichi, prima femeie lider din Japonia, care spune că este inspirată de „Doamna de Fier” britanică Margaret Thatcher, era prognozată să obţină până la 328 din cele 465 de locuri din camera inferioară a parlamentului pentru Partidul Liberal Democrat, scrie Reuters.

LDP a depăşit singur cele 233 de locuri necesare pentru a obţine majoritatea la mai puţin de două ore după închiderea urnelor, fiind pe cale să obţină unul dintre cele mai bune rezultate electorale din istorie.

Împreună cu partenerul său de coaliţie, Partidul Inovării din Japonia, cunoscut sub numele de Ishin, Takaichi deţine acum o majoritate calificată de două treimi din locuri, ceea ce îi facilitează agenda legislativă, deoarece poate trece peste camera superioară, pe care nu o controlează.

Alegerile de iarnă aduc o avalanșă de voturi

„Aceste alegeri au implicat schimbări majore de politică — în special o schimbare majoră în politica economică şi fiscală, precum şi consolidarea politicii de securitate”, a declarat Takaichi într-un interviu televizat, pe măsură ce rezultatele erau anunţate.

„Acestea sunt politici care au stârnit o mare opoziţie... Dacă am primit sprijinul publicului, atunci trebuie să abordăm cu adevărat aceste probleme cu toată forţa noastră.”

Takaichi, în vârstă de 64 de ani, a convocat alegeri anticipate rare în timpul iernii pentru a profita de popularitatea sa în creştere de când a fost numită la conducerea partidului LDP, aflat la putere de mult timp, la sfârşitul anului trecut.

Alegătorii au fost atraşi de imaginea sa de persoană directă şi harnică, dar tendinţele sale naţionaliste şi accentul pus pe securitate au tensionat relaţiile cu puternicul vecin al Japoniei, China, în timp ce promisiunile sale de reducere a impozitelor au zguduit pieţele financiare.

Locuitorii au mers cu greu prin zăpadă pentru a-şi exprima votul, iar în unele zone, căderile record de zăpadă au blocat traficul şi au obligat unele secţii de votare să închidă mai devreme. A fost doar a treia votare postbelică organizată în februarie, alegerile fiind de obicei organizate în lunile mai blânde.

În faţa unei secţii de votare din oraşul Uonuma, din prefectura montană Niigata, profesorul Kazushige Cho, în vârstă de 54 de ani, a înfruntat temperaturile sub zero grade şi zăpada adâncă pentru a-şi exprima votul pentru Partidul Liberal Democrat al lui Takaichi.

„Se pare că ea creează un sentiment de direcţie, ca şi cum întreaga ţară ar fi unită şi ar merge înainte”, a spus Cho.

Însă promisiunea electorală a lui Takaichi de a suspenda taxa de 8% pe vânzările de produse alimentare pentru a ajuta gospodăriile să facă faţă creşterii preţurilor a neliniştit investitorii, preocupaţi de modul în care ţara cu cea mai mare datorie din rândul economiilor avansate va finanţa acest plan.

Duminică, Takaichi a declarat că va accelera procesul de analiză a reducerii taxei pe vânzări, concentrându-se în acelaşi timp pe sustenabilitatea fiscală.

„ Planurile sale de reducere a taxei pe consum lasă deschise mari semne de întrebare cu privire la finanţare şi la modul în care va reuşi să facă calculele să se potrivească”, a declarat Chris Scicluna, şeful departamentului de cercetare al Daiwa Capital Markets Europe din Londra.

Susținut de Trump, criticat de China

Şeful celui mai important grup de lobby din Japonia, Keidanren, Yoshinobu Tsutsui, a salutat victoria lui Takaichi ca pe o restabilire a stabilităţii politice. „Economia Japoniei se află acum într-un moment critic pentru a atinge o creştere durabilă şi puternică”, a declarat el.

Partidul Liberal Democrat (LDP), care a guvernat aproape toată perioada postbelică a Japoniei, a pierdut controlul asupra ambelor camere în alegerile din ultimele 15 luni, sub conducerea predecesorului lui Takaichi, Shigeru Ishiba.

Takaichi a reuşit să schimbe soarta partidului, câştigând simpatia tinerilor alegători.

Ea a stârnit chiar şi o adevărată „sanakatsu”, tradusă aproximativ prin „Sanae-mania”. Geanta ei şi stiloul roz cu care ia notiţe în parlament sunt foarte căutate.

Preşedintele american Donald Trump i-a acordat săptămâna trecută lui Takaichi „sprijinul său total” şi a declarat că o va primi la Casa Albă luna viitoare.

China va analiza, de asemenea, rezultatul.

La câteva săptămâni după preluarea funcţiei, Takaichi a declanşat cea mai mare dispută cu Beijingul din ultimul deceniu, prezentând public modul în care Tokyo ar putea răspunde la un atac chinez asupra Taiwanului, insula democratică revendicată de China.

China a răspuns cu mai multe contramăsuri, printre care îndemnul adresat cetăţenilor săi de a nu călători în Japonia.

Preşedintele Taiwanului, Lai Ching-te, a fost unul dintre primii lideri străini care a felicitat-o pe Takaichi, spunând că speră ca victoria ei să „aducă un viitor mai prosper şi mai sigur pentru Japonia şi partenerii săi din regiune”, potrivit News.ro.

Mandatul puternic al lui Takaichi ar putea accelera planurile sale de consolidare a apărării Japoniei, înfuriind şi mai mult Beijingul, care o acuză că încearcă să reînvie trecutul militarist al ţării.

Ministrul japonez al Apărării, Shinjiro Koizumi, a declarat duminică seara pentru posturile de televiziune că doreşte să promoveze politici de consolidare a apărării Japoniei, continuând în acelaşi timp dialogul cu China.

„Beijingul nu va saluta victoria lui Takaichi”, a declarat David Boling, directorul Asia Group, o firmă care oferă consultanţă companiilor în materie de riscuri geopolitice.

„China se confruntă acum cu realitatea că ea este ferm instalată în funcţie şi că eforturile sale de a o izola au eşuat complet.”