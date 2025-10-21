Premieră istorică în Japonia. Sanae Takaichi devine prima femeie prim-ministru al țării

Premieră istorică. Japonia va avea prima femeie care va ocupa poziția de premier. Sanae Takaichi a adunat voturile necesare în cele două camere ale Parlamentului.

Sanae Takaichi îl va înlocui pe prim-ministrul Shigeru Ishiba, punând capăt unui vid politic și unor dispute care au durat trei luni, de la înfrângerea electorală dezastruoasă a Partidului Liberal Democrat în iulie, notează BBC.

Marți, parlamentul japonez a ales-o pe ultra-conservatoarea Sanae Takaichi ca prim-ministru al țării, o premieră istorică care survine la o zi după ce partidul său, aflat în dificultate, a încheiat un acord de coaliție cu un nou partener care va trage blocul său de guvernare și mai mult spre dreapta.

În cadrul alegerilor parlamentare, deputații din Camera inferioară au votat pentru Takaichi cu 237 de voturi, mai mult decât era necesar pentru o majoritate simplă. Anterior, ea câștigase votul în Camera superioară a Parlamentului, care are mai puțină putere.

Sanae Takaichi îl va înlocui pe prim-ministrul Shigeru Ishiba, punând capăt unui vid politic și unor dispute care au durat trei luni, de la înfrângerea electorală dezastruoasă a Partidului Liberal Democrat în iulie. Ishiba, care a avut doar un an în funcție, a demisionat împreună cu cabinetul său marți dimineață, deschizând calea pentru succesorul său.

Cine este Sanae Takaichi?

Sanae Taikaiki, viitorul premier al Japoniei, s-a născut în 1961 în prefectura Nara, mama lui Takaichi era ofițer de poliție, iar tatăl ei lucra într-un birou. Politiciana nu era cunoscută în politică până în anii 1980, când tensiunile comerciale dintre SUA și Japonia erau la apogeu.

În 1996, a fost aleasă în parlament din partea Partidului Liberal Democrat (LDP) și a devenit cunoscută ca una dintre cele mai vocale voci conservatoare ale partidului. A fost aleasă de zece ori în parlament, suferind o singură înfrângere.

Deși devine prima femeie care ocupă funcția de prim-ministru al Japoniei, se așteaptă ca Takaichi să nu se grăbească să promoveze egalitatea de gen sau diversitatea.

În Japonia, egalitatea de gen continuă să fie o problemă. Țara s-a clasat pe locul 118 din 148 de țări în ultimul raport al Forumului Economic Mondial. Pozițiile de conducere au fost dominate în mod tradițional de bărbați și, în ciuda eforturilor sale, țara s-a străduit să crească numărul femeilor parlamentare și lideri de afaceri.

Guvernul și-a propus ca până în 2020 să crească procentul de femei în funcții de conducere la 30 %, înainte de a amâna în liniște termenul limită, iar acest obiectiv nu a fost încă atins.

Acest lucru se datorează în parte faptului că, deși femeile japoneze sunt printre cele mai educate din lume, există o presiune socială și chiar familială asupra fetelor să se comporte într-un anumit mod – se pune mai mult accent pe faptul că femeile trebuie să devină gospodine, de exemplu, și există un anumit tabu în ceea ce privește accesul femeilor la funcții de conducere, notează jurnaliștii britanici.

