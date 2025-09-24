Rusia îi dă o lecție de zoologie lui Trump: Suntem un urs adevărat, nu un tigru de hârtie

Stiri externe
24-09-2025 | 15:47
Donald Trump
Pro TV

Moscova i-a oferit miercuri lui Donald Trump o lecție de zoologie, insistând că Rusia este „un urs” și nu „un tigru de hârtie” pe scena geopolitică.

autor
Vlad Dobrea

„Rusia nu este în niciun caz un tigru. Rusia este văzută tradițional ca un urs. Nu există urși de hârtie. Rusia este un urs adevărat... Nu e nimic de hârtie la mijloc”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, la postul RBC Radio.

Oficialul Kremlinului a răspuns astfel declarațiilor pro-Ucraina ale lui Trump, în care președintele SUA a ironizat eșecul Rusiei de a câștiga rapid războiul și a spus că Kievul își poate recupera întreg teritoriul de la forțele Moscovei.

Această schimbare retorică a ridicat semne de întrebare la nivel global cu privire la faptul dacă Trump și-a schimbat decisiv poziția asupra războiului din Ucraina, după luni de încercări de apropiere de liderul rus Vladimir Putin și lipsa unor sancțiuni majore promise împotriva Moscovei.

Moscova a minimalizat atacul verbal, criticând în special afirmația președintelui american conform căreia „Putin și Rusia au MARI probleme economice, iar acesta este momentul ca Ucraina să acționeze”.

Citește și
Vlad Plahotniuc
Grecia ar pregăti extrădarea lui Plahotniuc în Republica Moldova înainte de alegeri, pentru acuzațiile de fraudă bancară

Peskov a declarat că, în ciuda „unor tensiuni” generate de sancțiunile occidentale după invazia la scară largă a Ucrainei în 2022, Rusia „își menține reziliența și stabilitatea macroeconomică”.

Sursa: Politico

Etichete: Rusia, donald trump, urs, tigru,

Dată publicare: 24-09-2025 15:47

Articol recomandat de sport.ro
Ce face Alina Dumitru, la 13 ani de la retragerea din judo
Ce face Alina Dumitru, la 13 ani de la retragerea din judo
Citește și...
Grecia ar pregăti extrădarea lui Plahotniuc în Republica Moldova înainte de alegeri, pentru acuzațiile de fraudă bancară
Stiri externe
Grecia ar pregăti extrădarea lui Plahotniuc în Republica Moldova înainte de alegeri, pentru acuzațiile de fraudă bancară

Grecia vrea să îl extrădeze săptămâna aceasta pe Vladimir Plahotniuc în Moldova pentru acuzații de furt bancar, anunță Reuters.

Kremlinul numește ”isterie” îngrijorarea țărilor pe teritoriul cărora intră avioanele de luptă rusești. Avertizarea NATO
Stiri externe
Kremlinul numește ”isterie” îngrijorarea țărilor pe teritoriul cărora intră avioanele de luptă rusești. Avertizarea NATO

Kremlinul a calificat drept "isterie" acuzaţiile privind pătrunderea unor avioane ruseşti în spaţiul aerian NATO, după ce Donald Trump a declarat că ţările Alianţei Nord-Atlantice ar trebui să doboare aeronavele ruseşti care le încalcă spaţiul aerian.

Un bărbat a fost arestat în legătură cu atacul cibernetic asupra unor mari aeroporturi europene
Stiri externe
Un bărbat a fost arestat în legătură cu atacul cibernetic asupra unor mari aeroporturi europene

Un bărbat în vârstă de 40 de ani a fost arestat după atacul cibernetic care a perturbat sistemele automate de check-in pe aeroportul britanic Heathrow şi pe alte câteva aeroporturi europene, relatează miercuri dpa.

Recomandări
Premierul Rep. Moldova a dezvăluit metodele folosite de ruși pentru a influența alegerile: „Un asediu asupra ţării noastre”
Stiri Politice
Premierul Rep. Moldova a dezvăluit metodele folosite de ruși pentru a influența alegerile: „Un asediu asupra ţării noastre”

Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a acuzat, miercuri, imixtiunile Rusiei în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, el precizând că este “un asediu asupra ţării” şi explicând metodele folosite de ruşi.

Surse Agerpres: Horaţiu Potra a fost reţinut în Dubai. A fugit din România la începutul acestui an
Stiri Justitie
Surse Agerpres: Horaţiu Potra a fost reţinut în Dubai. A fugit din România la începutul acestui an

Mercenarul Horaţiu Potra a fost reţinut în Dubai, după ce a fost dat în urmărire internaţională de autorităţile române pentru că a fugit din ţară, au declarat surse judiciare pentru Agerpres.

BBC: Care au fost principalele idei ale discursului lui Donald Trump la ONU. De la
Stiri externe
BBC: Care au fost principalele idei ale discursului lui Donald Trump la ONU. De la "Epoca de Aur a SUA" la "Moartea Europei"

Discursul lui Donald Trump în fața Națiunilor Unite a fost una dintre cele mai clare expuneri ale modului în care vede lumea, ideologia sa în forma sa cea mai brută, scrie BBC. Acum șase ani, publicul lui Trump de la ONU a râs, anul acesta a tăcut...

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 24 Septembrie 2025

48:13

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Septembrie 2025

01:44:58

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
ePlan
Ediția 1

20:08

Alt Text!
La Măruță
22 Septembrie 2025

01:29:53

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28