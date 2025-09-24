Rusia îi dă o lecție de zoologie lui Trump: Suntem un urs adevărat, nu un tigru de hârtie

Moscova i-a oferit miercuri lui Donald Trump o lecție de zoologie, insistând că Rusia este „un urs” și nu „un tigru de hârtie” pe scena geopolitică.

„Rusia nu este în niciun caz un tigru. Rusia este văzută tradițional ca un urs. Nu există urși de hârtie. Rusia este un urs adevărat... Nu e nimic de hârtie la mijloc”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, la postul RBC Radio.

Oficialul Kremlinului a răspuns astfel declarațiilor pro-Ucraina ale lui Trump, în care președintele SUA a ironizat eșecul Rusiei de a câștiga rapid războiul și a spus că Kievul își poate recupera întreg teritoriul de la forțele Moscovei.

Această schimbare retorică a ridicat semne de întrebare la nivel global cu privire la faptul dacă Trump și-a schimbat decisiv poziția asupra războiului din Ucraina, după luni de încercări de apropiere de liderul rus Vladimir Putin și lipsa unor sancțiuni majore promise împotriva Moscovei.

Moscova a minimalizat atacul verbal, criticând în special afirmația președintelui american conform căreia „Putin și Rusia au MARI probleme economice, iar acesta este momentul ca Ucraina să acționeze”.

Peskov a declarat că, în ciuda „unor tensiuni” generate de sancțiunile occidentale după invazia la scară largă a Ucrainei în 2022, Rusia „își menține reziliența și stabilitatea macroeconomică”.

