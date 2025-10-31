Reuters: Cea mai mare rafinărie din India reia achizițiile de petrol rusesc prin intermediari neafectați de sancțiunile SUA

Cea mai mare rafinărie de petrol din India, Indian Oil Corp, a reluat achiziționarea de petrol rusesc, dar de data aceasta de la furnizori care nu sunt incluși pe listele de sancțiuni, a relatat Reuters, citând surse.

Conform surselor agenției, tranzacția implică achiziționarea a un total de 3,5 milioane de barili de țiței ESPO. Sursele nu au specificat cine vindea produsul.

Indian Oil Corp a retras anterior șapte sau opt transporturi de petrol rusesc după anunțarea ultimelor sancțiuni americane, au declarat două surse, deoarece acestea erau furnizate de filiale ale companiilor sancționate.

Departamentul Trezoreriei SUA a anunțat sancțiuni împotriva Lukoil și Rosneft, cei mai mari exportatori de petrol din Rusia. Restricțiile vizează companiile în sine, precum și 34 dintre filialele acestora.

În urma acestui fapt, multe rafinării importante din India au suspendat comenzile noi pentru petrolul rusesc.

Companiile așteaptă clarificări din partea guvernului și a furnizorilor cu privire la legalitatea continuării aprovizionărilor.

Potrivit Reuters, companiile petroliere de stat din China au suspendat, de asemenea, achizițiile de petrol rusesc.

