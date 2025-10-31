Reuters: Cea mai mare rafinărie din India reia achizițiile de petrol rusesc prin intermediari neafectați de sancțiunile SUA

Stiri externe
31-10-2025 | 16:47
petrol rusia
Shutterstock

Cea mai mare rafinărie de petrol din India, Indian Oil Corp, a reluat achiziționarea de petrol rusesc, dar de data aceasta de la furnizori care nu sunt incluși pe listele de sancțiuni, a relatat Reuters, citând surse.

autor
Vlad Dobrea

Conform surselor agenției, tranzacția implică achiziționarea a un total de 3,5 milioane de barili de țiței ESPO. Sursele nu au specificat cine vindea produsul.

Indian Oil Corp a retras anterior șapte sau opt transporturi de petrol rusesc după anunțarea ultimelor sancțiuni americane, au declarat două surse, deoarece acestea erau furnizate de filiale ale companiilor sancționate.

Departamentul Trezoreriei SUA a anunțat sancțiuni împotriva Lukoil și Rosneft, cei mai mari exportatori de petrol din Rusia. Restricțiile vizează companiile în sine, precum și 34 dintre filialele acestora.

În urma acestui fapt, multe rafinării importante din India au suspendat comenzile noi pentru petrolul rusesc.

Citește și
bolu hotel, incendiu hotel turcia, Grand Karta Hotel
Cum i-a pedepsit Turcia pe proprietarul hotelului din Bolu și pe familia sa, unde 78 de turiști au ars de vii în ianuarie

Companiile așteaptă clarificări din partea guvernului și a furnizorilor cu privire la legalitatea continuării aprovizionărilor.

Potrivit Reuters, companiile petroliere de stat din China au suspendat, de asemenea, achizițiile de petrol rusesc.

Sursa: Reuters

Etichete: Rusia, petrol, india, rafinarie,

Dată publicare: 31-10-2025 16:47

Articol recomandat de sport.ro
Un jucător de la FCSB dă lovitura pe plan financiar: ”Face cel puțin 15.000.000€”
Un jucător de la FCSB dă lovitura pe plan financiar: ”Face cel puțin 15.000.000€”
Citește și...
Cum i-a pedepsit Turcia pe proprietarul hotelului din Bolu și pe familia sa, unde 78 de turiști au ars de vii în ianuarie
Stiri externe
Cum i-a pedepsit Turcia pe proprietarul hotelului din Bolu și pe familia sa, unde 78 de turiști au ars de vii în ianuarie

Un tribunal turc a condamnat vineri proprietarul unui hotel din stațiunea de schi și alte 10 persoane la închisoare pe viață, după ce i-a găsit vinovați de neglijență gravă în legătură cu tragedia din luna ianuarie.

Rusia a lansat o rachetă „interzisă” în Ucraina. Gestul lui Putin l-a forțat pe Trump să ia o decizie îngrijorătoare
Stiri externe
Rusia a lansat o rachetă „interzisă” în Ucraina. Gestul lui Putin l-a forțat pe Trump să ia o decizie îngrijorătoare

Președintele rus Vladimir Putin a lansat o rachetă „secretă” în Ucraina, una care apare pe lista celor interzise ale Tratatului privind Forţele Nucleare Intermediare (INF).

„Autostrăzile războiului”, UE și NATO creează rețele comune pentru deplasarea rapidă a soldaților și echipamentelor
Stiri externe
„Autostrăzile războiului”, UE și NATO creează rețele comune pentru deplasarea rapidă a soldaților și echipamentelor

Comisia Europeană elaborează, împreună cu guvernele naționale și NATO, un plan de „mobilitate militară” care să permită folosirea comună a infrastructurii pentru transportul trupelor și echipamentelor pe teritoriul Europei, în caz de conflict.

Recomandări
Șeful Jandarmeriei și-a cerut scuze pentru că a fost amendat organizatorul marșului comemorativ de la Colectiv
Stiri actuale
Șeful Jandarmeriei și-a cerut scuze pentru că a fost amendat organizatorul marșului comemorativ de la Colectiv

Inspectorul general al Jandarmeriei Române, Alin Mastan, a oferit scuze publice pentru incidentul de la comemorarea tragediei Colectiv, unde organizatorul a fost amendat pentru depășirea orei aprobate.

Știrile PRO TV lansează campania „30 de ani în 30 de zile” – o incursiune în istoria recentă a României
Stiri actuale
Știrile PRO TV lansează campania „30 de ani în 30 de zile” – o incursiune în istoria recentă a României

De 30 de ani, Știrile PRO TV scriu istoria acestei țări! Am fost mereu acolo, în mijlocul faptelor, în momentele care au definit România.

Haos administrativ: Peste o sută de orașe sunt, de fapt, comune iar sute de comune sunt, legal, sate - Raport
Stiri actuale
Haos administrativ: Peste o sută de orașe sunt, de fapt, comune iar sute de comune sunt, legal, sate - Raport

Peste jumătate dintre oraşele mici ale României şi 15% dintre comune nu aveau, în anul 2023, numărul de locuitori prevăzut în lege care să permită clasificarea acestor unităţi administrativ-teritoriale (UAT), arată un raport al Curţii de Conturi. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 31 Octombrie 2025

47:42

Alt Text!
Vorbește Lumea
31 Octombrie 2025

01:47:06

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
30 Octombrie 2025

01:31:12

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28