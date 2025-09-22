Consiliul de Securitate ONU se reunește de urgență, la cererea Estoniei. „Pentru prima dată în 34 de ani”

Stiri externe
22-09-2025 | 07:26
ONU
Shutterstock

Consiliul de Securitate al ONU va organiza luni o reuniune de urgenţă pentru a discuta incursiunile ruseşti în spaţiul aerian al Estoniei, au declarat duminică oficialii estonieni şi ai ONU, potrivit CNN, preluat de News.ro.  

autor
Sabrina Saghin

Estonia a solicitat reuniunea de urgenţă după ce trei avioane de vânătoare ruseşti MiG-31 au intrat fără permisiune în spaţiul său aerian deasupra Golfului Finlandei, vineri. Avioanele au rămas acolo timp de 12 minute înainte de a fi interceptate de NATO, potrivit Ministerului de Externe al Estoniei şi unui purtător de cuvânt al alianţei.

Ministrul estonian de Externe, Margus Tsahkna, a declarat duminică într-o postare pe X că acţiunile Rusiei „subminează principiile vitale pentru securitatea tuturor statelor membre ale ONU”.

Atunci când astfel de acţiuni sunt comise de un membru permanent al Consiliului de Securitate, ele trebuie abordate chiar de către acest organism”, a scris Tsahkna.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe al Estoniei, Consiliul de Securitate urmează să discute ceea ce ministerul a descris ca fiind o „încălcare flagrantă, imprudentă şi evidentă a spaţiului aerian al NATO” şi „încălcările repetate ale dreptului internaţional” de către Rusia.

Citește și
Kristen Michal
Reuniune de urgenţă la ONU. Estonia cere reacție fermă după incursiunea avioanelor rusești în spațiul său aerian

Ministerul rus al Apărării a negat că avioanele sale au intrat în spaţiul aerian estonian, insistând că zborurile au fost efectuate „în strictă conformitate cu normele internaţionale”.

Stéphane Dujarric, purtătorul de cuvânt al secretarului general al ONU, a declarat că reuniunea de urgenţă este programată pentru luni, la ora 10:00.

Ucraina a depus, de asemenea, o cerere pentru a participa la reuniunea Consiliului de Securitate şi a-şi prezenta poziţia. Cererea a fost adresată Republicii Coreea, care deţine preşedinţia rotativă a consiliului.

„Pentru prima dată în 34 de ani, Estonia a solicitat o reuniune de urgenţă a Consiliului de Securitate al ONU. Acest lucru demonstrează amploarea fără precedent a ameninţărilor pe care Rusia agresivă le reprezintă pentru stabilitatea Europei.”, a scris ministrul adjunct al Afacerilor Externe al Ucrainei, Andrii Sybiha, pe X.

NATO analizează situația

În urma încălcării spaţiului aerian, Estonia a solicitat, de asemenea, consultări în temeiul articolului 4 din Tratatul NATO, mecanismul care permite oricărui membru să aducă în mod oficial o problemă în atenţia principalului organism decizional al alianţei. O reuniune este prevăzută să aibă loc în această săptămână.

Estonia este al doilea membru NATO care a solicitat consultări în temeiul articolului 4 în ultimele zile, după solicitarea Poloniei de săptămâna trecută, în urma intrării în spaţiul său aerian a mai multor drone şi avioane de vânătoare ruseşti.

Separat, forţele suedeze şi germane au raportat, duminică, că avioanele suedeze JAS 39 Gripen şi avioanele germane Eurofighter au fost trimise în misiune deasupra Mării Baltice de Sud pentru a identifica şi monitoriza un avion de recunoaştere rus IL-20 care zbura în spaţiul aerian internaţional fără plan de zbor sau contact radio.

Sursa: News.ro

Etichete: Rusia, NATO, ONU, estonia,

Dată publicare: 22-09-2025 07:22

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT E gata! Misterul a fost deslușit, cu o zi înainte de gala Balonului de Aur!
NEWS ALERT E gata! Misterul a fost deslușit, cu o zi înainte de gala Balonului de Aur!
Citește și...
Iranul amenință cu ruperea relațiilor cu AIEA. Suspendarea vine dacă ONU reinstaurează sancțiunile în dosarul nuclear
Stiri externe
Iranul amenință cu ruperea relațiilor cu AIEA. Suspendarea vine dacă ONU reinstaurează sancțiunile în dosarul nuclear

Iranul va suspenda cooperarea cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) dacă ONU reinstituie sancţiunile, a avertizat sâmbătă Consiliul Suprem de Securitate al Teheranului, relatează AFP.

Reuniune de urgenţă la ONU. Estonia cere reacție fermă după incursiunea avioanelor rusești în spațiul său aerian
Stiri externe
Reuniune de urgenţă la ONU. Estonia cere reacție fermă după incursiunea avioanelor rusești în spațiul său aerian

Ministerul estonian de Externe a anunţat duminică că o reuniune extraordinară a Consiliului de Securitate al ONU va avea loc luni, la cererea sa, în urma incursiunii a trei avioane de luptă ruseşti în spaţiul aerian estonian, relatează AFP.

O expertă ONU avertizează că drepturile omului în Rusia se deteriorează rapid. „Șocuri electrice pentru a creşte durerea
Stiri externe
O expertă ONU avertizează că drepturile omului în Rusia se deteriorează rapid. „Șocuri electrice pentru a creşte durerea"

Situaţia drepturilor omului în Rusia s-a deteriorat de la începutul războiului din Ucraina, afirmă raportoarea ONU Mariana Kaţarova, care semnalează tortură și implicarea personalului medical în abuzuri.

Recomandări
Moţiunea AUR împotriva ministrului Mediului, dezbătută azi în Parlament. Acuzațiile aduse Dianei Buzoianu
Stiri Politice
Moţiunea AUR împotriva ministrului Mediului, dezbătută azi în Parlament. Acuzațiile aduse Dianei Buzoianu

Deputaţii dezbat moţiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Mediului. Diana Buzoianu e acuzată că blochează proiecte strategice, în timp ce „securitatea energetică a României este grav vulnerabilizată”.

Reguli tot mai dure pentru șoferii din Capitală. Riscă amenzi de până la 2.000 de lei pe zi pentru parcarea neregulamentară
Stiri actuale
Reguli tot mai dure pentru șoferii din Capitală. Riscă amenzi de până la 2.000 de lei pe zi pentru parcarea neregulamentară

În Capitală a început să fie un chin să ai mașină. Se înăspresc dramatic regulile pentru șoferii, care parchează ilegal desi în oraș sunt foarte puține locuri de parcare.

Aeroporturile europene sunt încă afectate de atacul cibernetic. Ce ar fi urmărit hackerii
Stiri externe
Aeroporturile europene sunt încă afectate de atacul cibernetic. Ce ar fi urmărit hackerii

Aeroporturile europene încearcă să repare sistemele de checkin după atacul cibernetic major care a afectat sute de zboruri.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 21 Septembrie 2025

29:52

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Afaceri românești cu damf rusesc

45:00

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 16

44:14

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 18

22:27

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28