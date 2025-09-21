Reuniune de urgenţă la ONU. Estonia cere reacție fermă după incursiunea avioanelor rusești în spațiul său aerian

21-09-2025 | 14:27
Ministerul estonian de Externe a anunţat duminică că o reuniune extraordinară a Consiliului de Securitate al ONU va avea loc luni, la cererea sa, în urma incursiunii a trei avioane de luptă ruseşti în spaţiul aerian estonian, relatează AFP.

Trei avioane de vânătoare ruseşti MiG-31 au pătruns în spaţiul aerian al Estoniei deasupra Golfului Finlandei şi au rămas acolo timp de aproximativ 12 minute, au alertat vineri Estonia şi NATO.

Italia, care deţine conducerea misiunii de poliţie aeriană sub comandă NATO în ţările baltice, dar şi Suedia şi Finlanda, au trimis ridicat de la sol avioane pentru a intercepta cei trei aeronave ruseşti.

„Pe 22 septembrie (...), Consiliul de Securitate al ONU va organiza o reuniune de urgenţă ca răspuns la încălcarea flagrantă a spaţiului aerian estonian vineri de către Rusia", se arată într-un comunicat al Ministerului estonian de Externe publicat duminică, scrie Agerpres.

Este prima dată în cei 34 de ani de la aderarea Estoniei la ONU când această ţară membră a UE şi NATO, şi un susţinător ferm al Ucrainei, a cerut oficial o reuniune de urgenţă a Consiliului de Securitate al ONU.

NATO și partenerii europeni, în alertă

Premierul estonian Kristen Michal a anunţat vineri că ţara sa va solicita NATO să activeze articolul 4 din Tratatul Atlantic, care prevede consultări între aliaţi în cazul unei ameninţări la adresa unuia dintre membrii săi.

Potrivit ministrului estonian de externe, Margus Tsahkna, această încălcare face „parte dintr-un model comportamental mai larg al Rusiei, menit să testeze hotărârea Europei şi a NATO".

În urmă cu zece zile, circa 20 de drone ruseşti au pătruns în spaţiul aerian polonez, iar la scurt timp după aceea, o dronă de lupta rusească a rămas în spaţiul aerian al României timp de o oră.

„Acest comportament necesită un răspuns internaţional", a fost citat Tshakna în comunicat.

În opinia sa, „comportamentul Rusiei este incompatibil cu responsabilităţile unui membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU".

Sursa: Agerpres

