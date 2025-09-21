Iranul amenință cu ruperea relațiilor cu AIEA. Suspendarea vine dacă ONU reinstaurează sancțiunile în dosarul nuclear

21-09-2025 | 15:10
Iranul va suspenda cooperarea cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) dacă ONU reinstituie sancţiunile, a avertizat sâmbătă Consiliul Suprem de Securitate al Teheranului, relatează AFP.

Mihaela Ivăncică

Votul ONU, iniţiat de Franţa, Regatul Unit şi Germania, care prevede reinstituirea efectivă a sancţiunilor internaţionale pe 28 septembrie, "va pune în pericol serios cooperarea cu Agenţia", a transmis Consiliul Suprem de Securitate Naţională al Iranului într-un comunicat difuzat la televiziune.

Președintele Iranului: Sancțiunile nu ne vor opri

În acelaşi timp, preşedintele Masoud Pezeshkian a declarat sâmbătă că Iranul va depăşi orice reimpunere de sancţiuni printr-un aşa-numit proces de "snapback", conform Reuters.

"Prin 'snapback', ei blochează drumul, dar creierele şi gândurile sunt cele care deschid sau construiesc drumul", a spus Pezeshkian într-o declaraţie difuzată de televiziunea de stat.

"Nu ne pot opri. Pot ataca Natanzul sau Fordowul nostru (instalaţiile nucleare atacate de SUA şi Israel în iunie - n.r.), dar nu sunt conştienţi că oamenii sunt cei care au construit şi vor reconstrui Natanzul", a spus Pezeshkian.

Decizia Consiliului de Securitate a venit după ce Marea Britanie, Franţa şi Germania au lansat luna trecută un proces de 30 de zile pentru a reimpune sancţiuni, acuzând Teheranul că nu respectă un acord din 2015 cu puterile mondiale, menit să împiedice dezvoltarea unei arme nucleare.

Iranul neagă că ar avea o astfel de intenţie.

"Nu vom ceda niciodată în faţa unor cereri excesive, deoarece avem puterea de a schimba situaţia", a declarat Pezeshkian, citat de presa de stat.

Sancțiunile ONU pot fi evitate doar printr-un acord de ultim moment

Procesul de "snapback" ar reimpune sancţiuni ONU asupra Iranului, cu excepţia cazului în care se ajunge la un acord pentru o amânare între Teheran şi principalele puteri europene în termen de aproximativ o săptămână.

Aşa-numitul "snapback" ar reimpune un embargou asupra armelor, o interdicţie asupra îmbogăţirii şi reprocesării uraniului, o interdicţie asupra activităţilor cu rachete balistice capabile să transporte arme nucleare, o îngheţare globală a activelor şi interdicţii de călătorie pentru persoane şi entităţi iraniene.

Sursa: Agerpres

