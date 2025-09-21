Iranul amenință cu ruperea relațiilor cu AIEA. Suspendarea vine dacă ONU reinstaurează sancțiunile în dosarul nuclear

Iranul va suspenda cooperarea cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) dacă ONU reinstituie sancţiunile, a avertizat sâmbătă Consiliul Suprem de Securitate al Teheranului, relatează AFP.

Votul ONU, iniţiat de Franţa, Regatul Unit şi Germania, care prevede reinstituirea efectivă a sancţiunilor internaţionale pe 28 septembrie, "va pune în pericol serios cooperarea cu Agenţia", a transmis Consiliul Suprem de Securitate Naţională al Iranului într-un comunicat difuzat la televiziune.

Președintele Iranului: Sancțiunile nu ne vor opri

În acelaşi timp, preşedintele Masoud Pezeshkian a declarat sâmbătă că Iranul va depăşi orice reimpunere de sancţiuni printr-un aşa-numit proces de "snapback", conform Reuters.

"Prin 'snapback', ei blochează drumul, dar creierele şi gândurile sunt cele care deschid sau construiesc drumul", a spus Pezeshkian într-o declaraţie difuzată de televiziunea de stat.

"Nu ne pot opri. Pot ataca Natanzul sau Fordowul nostru (instalaţiile nucleare atacate de SUA şi Israel în iunie - n.r.), dar nu sunt conştienţi că oamenii sunt cei care au construit şi vor reconstrui Natanzul", a spus Pezeshkian.

Decizia Consiliului de Securitate a venit după ce Marea Britanie, Franţa şi Germania au lansat luna trecută un proces de 30 de zile pentru a reimpune sancţiuni, acuzând Teheranul că nu respectă un acord din 2015 cu puterile mondiale, menit să împiedice dezvoltarea unei arme nucleare.

Iranul neagă că ar avea o astfel de intenţie.

"Nu vom ceda niciodată în faţa unor cereri excesive, deoarece avem puterea de a schimba situaţia", a declarat Pezeshkian, citat de presa de stat.

Sancțiunile ONU pot fi evitate doar printr-un acord de ultim moment

Procesul de "snapback" ar reimpune sancţiuni ONU asupra Iranului, cu excepţia cazului în care se ajunge la un acord pentru o amânare între Teheran şi principalele puteri europene în termen de aproximativ o săptămână.

Aşa-numitul "snapback" ar reimpune un embargou asupra armelor, o interdicţie asupra îmbogăţirii şi reprocesării uraniului, o interdicţie asupra activităţilor cu rachete balistice capabile să transporte arme nucleare, o îngheţare globală a activelor şi interdicţii de călătorie pentru persoane şi entităţi iraniene.

