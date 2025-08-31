O chinezoaică a pus bannere în centrul orașului în care îi ”mulțumea” celei mai bune prietene că s-a culcat cu soțul ei

Stiri externe
31-08-2025 | 12:11
sotie amanta
Shutterstock

O femeie din China a pus mai multe bannere în centrul orașului său prin care îi mulțumea sarcastic celei mai bune prietene pentru că s-a culcat cu soțul ei timp de 5 ani.

 

autor
Cristian Anton

O chinezoaică a afișat bannere roșii pe gardul unui complex rezidențial din Changsha, în provincia Hunan din centrul Chinei, exprimându-și sarcastic recunoștința față de cea mai bună prietenă a ei pentru că a avut o aventură cu soțul ei timp de 5 ani, scrie South China Morning Post (SCMP).

Alături de bannere, soția înșelată a amplasat și fanioane care dezvăluiau că cea mai bună prietenă a ei, pe nume Shi, lucrează în departamentul financiar al unui birou de management turistic din comunitatea Hongshan.

Bannerele despre amanta soțului erau semnate ”soția”

Un banner spunea „Shi încalcă ordinea publică și bunele moravuri, având o aventură cu soțul celei mai bune prietene a ei” și era semnat „Soția”.

Rămâne neclar dacă acesta era cartierul în care locuiește presupusa amantă. În plus, pe o mașină din incinta complexului au fost găsite alte fanioane roșii, cu același mesaj. Din nou, nu este sigur dacă vehiculul aparține presupusei amante.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: China, sotie, amanta, banner, multumesc,

Dată publicare: 31-08-2025 12:11

