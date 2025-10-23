Republica Moldova caută studenți în India. Campanii la promovare la TV și radio pentru universitățile moldovenești

23-10-2025 | 17:44
studenti

Republica Moldova desfășoară campanii de promovare la televiziuni și posturi de radio din India pentru a atrage studenți, a anunțat joi ministrul Educației de la Chișinău, Dan Perciun.

Aura Trif

El a afirmat, în cadrul unei şedinţe comune a rectorilor universităţilor din Republica Moldova şi România, că o astfel de măsură s-a impus ca urmare a faptului că în Republica Moldova "se aşteaptă un declin a populaţiei studenţeşti".

Declin al numărului de studenți

"S-a pornit un proces mai accelerat de atragere a studenţilor străini şi sunt câteva universităţi care au reuşit pe programe în limba engleză să deschisă această axă. Noi avem relaţii de colaborare cu ministerul de acolo, noi facem campanii de promovare în India a universităţilor noastre, atât pe online, cât şi la radio sau la TV. Este un potenţial enorm, foarte important pentru noi. Pe noi ne aşteaptă un declin al populaţiei studenţeşti. Situaţia în România s-ar putea să fie mai bună, dar provocările astea sunt comune şi atunci, cu cât mai devreme vom începe să ne reorientăm serviciile şi către piaţa externă, cu atât mai uşor ne va fi să gestionăm această tranziţie", a afirmat Perciun.

El a arătat că Republica Moldova investeşte în promovare, dar şi în competenţe de engleză, în programe noi de formare, în acreditări internaţionale ale instituţiilor de învăţământ superior.

Perciun a propus României să gândească "produse comune" pentru studenţii din străinătate.

"Noi ne poziţionăm ca o ţară cu calitate şi accesibilă ca preţ, dar nu am niciun dubiu că un produs care ar fi mixt, pe ambele maluri, între două universităţi, s-ar bucura de mare popularitate, nu numai pe piaţa indiană, dar poate şi pe piaţa egipteană, în Qatar sau în alte ţări care caută asemenea servicii", a adăugat ministrul Educaţiei. 

Sursa: Agerpres

Etichete: studenti, india, campanie, moldova,

Dată publicare: 23-10-2025 17:44

