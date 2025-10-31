Republica Moldova are un nou guvern. Premierul nominalizat de Maia Sandu a primit votul de încredere al parlamentului

Alexandru Munteanu, economist cu orientare pro-europeană, nu a mai deținut funcții politice.

Cabinetul său își va prelua atribuțiile după ce va depune jurământul în fața președintei Maia Sandu.

Potrivit Moldpres, premierul Alexandru Munteanu a menționat ca priorități ale noului guvern creșterea economică și continuarea parcursului european al țării.

„Ne vom concentra pe creșterea economică și continuarea direcției noastre strategice - aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, obiectiv susținut de majoritatea cetățenilor. Ne dorim ca acest proces să aducă beneficii concrete oamenilor: investiții, locuri de muncă bine plătite, servicii publice moderne și o administrație eficientă și apropiată de cetățeni”, a afirmat Alexandru Munteanu.

El a lansat către conaționalii săi un apel la unitate. „Ceea ce am reușit împreună în ultimii ani reprezintă un progres remarcabil. Aceste rezultate ne arată cât de mult putem face atunci când construim împreună, având mereu în față un obiectiv comun. Să ne unim forțele pentru binele, prosperitatea și parcursul european al Republicii Moldova”, a spus Munteanu.

Cine face parte din noul guvern al Republicii Moldova

În cabinetul de miniștri condus de Alexandru Munteanu sunt 8 nume noi și 8 din Guvernul Recean. Cinci miniștri vor deține și funcția de viceprim-miniștri. Aceștia își încep mandatul odată cu învestirea și depunerea jurământului.

Guvernul Munteanu va avea următoarea componență, formată din 17 persoane, inclusiv premierul desemnat. Cap de listă este Eugen Osmochescu, expert economic cu o experiență de peste 25 de ani. Acesta va deține funcția de viceprim-ministru și ministru al Dezvoltării economice și digitalizării.

Osmochescu este urmat de Valeriu Chiveri, diplomat de carieră și fost ambasador al Republicii Moldova în Ucraina, care va fi Viceprim-ministru pentru Reintegrare. La cârma Ministerului Finanțelor vine Andrian Gavriliță, cu o experiență de peste 20 de ani în domeniul economic.

Lista continuă cu rectorul Universității de Medicină, Emil Ceban, care va fi ministrul Sănătății. Secretarul general de la MAI, Vladislav Cojuhari, vine la Justiție, iar fostul consilier politic al lui Dorin Recean, Cristian Jardan – la ministerul Culturii.

Natalia Plugaru, expert în domeniul politicilor sociale, va prelua conducerea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, iar Gheorghe Hajder, până acum secretar de stat la Ministerul Mediului, va fi la șefia instituției.

În Guvernul Munteanu se regăsesc și nume din fostul cabinet de miniștri. Aici vorbim de Mihai Popșoi, Dan Perciun, Vladimir Bolea, Cristina Gherasimov, Dorin Junghietu, Anatolie Nosatîi, Daniella Misail-Nichitin și Ludmila Catlabuga, care își păstrează funcțiile. Și Alexei Buzu rămâne în executiv, doar că în calitate de secretar general al Guvernului.