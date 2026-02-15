„Dragă Volodimir, mulţumesc pentru încă un discurs de campanie în sprijinul aderării Ucrainei la Uniunea Europeană. Îi va ajuta foarte mult pe unguri să vadă situaţia mai clar. Există însă un lucru pe care îl înţelegi greşit: această dezbatere nu este despre mine şi nu este despre tine. Este despre viitorul Ungariei, al Ucrainei şi al Europei. Tocmai de aceea nu puteţi deveni membru a Uniunii Europene”, a scris Orban pe X.

Mesajul lui Orban pentru Zelenski, publicat pe X

Într-un atac furios la adresa premierului Viktor Orbán din Ungaria, cu care a avut mai multe dispute publice, Volodimir Zelenski a declarat la Conferinţa pentru Securitate de la München: „Numai Viktor se poate gândi cum să-şi mărească burta, nu cum să-şi mărească armata pentru a împiedica tancurile ruseşti să se întoarcă pe străzile din Budapesta”.

Un nou schimb dur de replici între liderii Ungariei şi Ucrainei

„Unitatea noastră este cea mai bună apărare împotriva planurilor agresive ale Rusiei”, a subliniat Zelenski.