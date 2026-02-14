Tabloul este îngrijorător, mai ales că numărul seniorilor crește.

Românii cred că bătrânețea începe mai repede

În România, mulți cred că bătrânețea începe la 57 de ani, potrivit unui studiu recent, în timp ce italienii se consideră seniori abia la 67 de ani, când împlinesc vârsta de pensionare.

Potrivit Eurostat, românii mai speră la 4 ani de viață sănătoasă după 65 de ani, în vreme ce suedezii se așteaptă la aproape 14, iar nemții la 12. La noi, vârsta înaintată vine cu mobilitate redusă și consum scăzut, spun specialiștii. Pensionarii cheltuiesc foarte puțin pentru activități recreative și cultură. Aproape deloc pentru excursii, restaurante și îngrijire corporală.

Alexandru Bratu, directorul Centrului pentru Persoane Vârstnice Brașov: N-au fost învățați din punct de vedere social. Existau niște restricții. Există ideea să plec din țară să văd Burj Khalifa. Sau piramidele. Sau Big Ben? Nu!

Vârstnicii români, mai generoși

În schimb, potrivit unui alt studiu, 83% dintre vârstnicii români plătesc, măcar ocazional, facturile copiilor sau nepoților. Sunt cei mai generoși din cele 10 țări analizate.

În ciuda acestui fapt, majoritatea spun că generația lor nu are o relație bună cu tinerii. Iar 45% se consideră o povară.

La 64 de ani, Elena Ghenoiu, fostă profesoară, reușește să fie o excepție. Se îmbracă tinerește, este activă, merge la spectacole și se distrează. Din economiile făcute o viață, călătorește.

Populația îmbătrânește în toată Europa, iar starea de bine a celor de vârsta a treia devine un obiectiv mai important pentru multe țări, atrag atenția autorii raportului.