Rudele unei femei de 37 de ani, aflată în moarte cerebrală, au fost de acord cu donarea de organe.

Corespondent Știrile ProTV: ”Suntem la Institutul Clinic Fundeni, unde cu aproximativ o oră a ajuns ficatul. Chiar în acest moment medicii sunt în sala de intervenții și fac reconstrucția vasculară, astfel încât organul să poată fi apoi transplantat. De aici, ficatul va pleca la spitalul Grigore Alexandrescu din Capitală, pentru că de această dată transplantul va fi făcut unei adolescente de 14 ani aflată în stare foarte gravă.

Cel mai probabil în acest momente este în desfășurare și primul transplant pulmonar din ultimii doi ani, la Spitalul Sf. Maria, unde a fost dus plămânul. Iar din moment în moment ar trebui să se termine la Institutul Inimii din Cluj al patrulea transplant cardiac din acest an. Acolo e vorba de un pacient de 51 de ani care a primit o inimă nouă, pentru că era ultima lui șansă la viață. Mâine dimineață la Iași se vor face două transplanturi renale. Toate aceste intervenții au fost posibile după ce familia unei femei de 37 de ani din Iași și-a dat acordul pentru prelevarea de organe după ce aceasta a intrat în moarte cerebrală din cauza unei hemoragii intracraniene.

De la începutul anului și până acum în România s-au făcut 37 de transplanturi cu organe prelevate de la donatori aflați în moarte cerebrală. Și este foarte important de precizat faptul că pacienții aflați în moarte cerebrală practic nu mai au nicio șansă să își revină pentru că moartea cerebrală înseamnă de fapt moartea creierului și chiar dacă celelalte organe sunt funcționale, creierul nu mai.

Astăzi a fost o adevărată luptă contra-timp, pentru că unul dintre elicoptere nu a mai putut decola din București din cauza condițiilor meteo și elicopterul Black Hawk care trebuia să vină în București a trecut mai întâi pe la Târgu Mureș pentru a lăsa inima”.