Întâi, pachetele all inclusive oferite de agenții în stațiuni din Turcia, Bulgaria, Egipt și – mai nou – Emiratele Arabe. Apoi, micile pensiuni și puncte gastronomice locale promovate chiar de antreprenori, care își hrănesc oaspeții în casele lor. Diferența între fast și slow travel poate fi de două mii de euro.

Pentru vacanța din vară, planurile se fac din iarnă, la un târg de profil deschis în Capitală.

„Ne focusăm pe ceva all inclusive, pentru că este foarte greu să așteptăm cu ei să mâncăm, pentru că nu au răbdare.”

Bugetul românilor pentru vacanțe

Corespondent Știrile PRO TV: „Anul trecut, bugetul mediu alocat de cuplurile de români pentru o vacanță de o săptămână a fost aproape 7.200 de lei. Pentru familiști, cu fiecare copil, costurile au crescut cu 30-40%. Deși cheltuielile pe vacanțe în afara țării au atins un maxim istoric, 11 miliarde de euro, conform Cooliers, alegerile au fost responsabile. Iar agențiile de turism încearcă acum să obțină cât mai mulți turiști, mai precauți în 2026 din cauza problemelor economice.”

Cu 300 de euro pe noapte de persoană la 4 stele și 480 la 5 stele, Turcia oferă cele mai multe pachete cu totul inclus. Vacanțele în Egipt pleacă de la 470 de euro de persoană la 5 stele.

Kamal Elhawary, director de vânzări: „Mereu a fost sigur, nu doar acum. Mereu.”

Reporter: „Unii turiști români au spus că nu s-au simțit în siguranță.”

Kamal Elhawary, director de vânzări: „Unde anume? Pentru că e multă pază. Inclusiv în complex. Ne pasă mult de turiști.”

Emiratele Arabe și reprezentanța din România

Cu numai 500 de turiști români anul trecut, Emiratele Arabe au creat, în premieră, o reprezentanță în România. Un concediu de 10 zile costă între 700 de euro și ajunge la 2.000 de euro de persoană.

Între timp, administratorii unor mici afaceri turistice din țară primesc oaspeți de pe o zi pe alta, chiar în casele lor.

Delia Gal, administrator: „Se servește masa exact ce are omul atunci pe moment.”

Reporter: „Cum află clienții de dvs.?”

Delia Gal, administrator: „Online, cel mai mult online.”

Mihaela Buboacă, administrator: „Nu avem același vad ca la restaurante și avem și obligativitatea de a avea cel mult 15 persoane la masă.”

Cazarea și toate mesele costă în jur de 500 de lei pe zi. Pentru copiii între 6 și 12 ani, tariful e 60 de lei zilnic.