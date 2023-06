Regizorul filmului Titanic: Submersibilul Titan nu trecuse prin procedurile standard de omologare

Au pierit într-o fracțiune de secundă, când micul submarin a fost pulverizat, într-o „implozie catastrofală", la 3.500 de metri adâncime în Atlantic.

Experții pun acum sub semnul întrebării siguranța acestui aparat, făcut din fibră de carbon și plăci de titan, și a modului în care primise autorizațiile, pentru astfel de expediții turistice în adâncuri.

Un vehicul submersibil ghidat de la suprafața a coborât până pe fundul Atlanticului și a găsit resturi ale submarinului distrus, la mai puțin de 400 de metri de epava Titanicului.

Paul Hankin, expert Underwater: „Am găsit cinci fragmente mai mari. Întâi am găsit partea în formă de con, care era în afara orificiului de presiune. Apoi am găsit și partea frontală a orificiului de presiune. Acesta a fost primul indiciu că s-a produs un eveniment catastrofal."

Potrivit anchetatorilor, submarinul Titan a făcut implozie, adică structura din fibră de carbon a cedat brusc spre interior, poate din cauza unei micro-fisuri. La acea adâncime, presiunea este de peste 4.000 tone pe metru pătrat, adic de mai bine de 350 de ori mai mare decât presiunea atmosferică. Zecile de mii de tone de apă au pulverizat submersibilul în câteva mili-secunde. Potrivit unor experți, dezastrul a fost posibil pentru că designul aparatului a fost greșit încă de la început.

Jasper Graham-Jones, inginer mecanic și marin: „L-au alungit pentru a crea mai mult spațiu înăuntru pentru clienți și pentru alți oameni. L-au alungit și asta a fost o greșeală crucială. În plus, (submersibilul) a fost construit din materiale compozite, când în mod normal ar fi trebuit construit din titan. Avem probleme cu compozitele, pentru că acestea cedează în moduri neașteptate. Și mai e ceva: grosimea carcasei era de 5 inci (aprox 12 cm), ceea ce e destul de subțire, dacă ne gândim la presiunile la care e supusă."

James Cameron, regizorul celebrului film Titanic - care a fost în 33 de expediții de scufundare la epava pachebotului - spune că submersibilul nu trecuse prin procedurile standard de omologare.

James Cameron, regizor, "Titanic" / explorator Deep-Sea: „Ceea ce e contează e faptul că, dacă vrei să urci într-un vehicul, care poate fi un avion sau o navă de suprafață sau un submersibil, asigură-te că a fost certificat de agențiile responsabile."

Regizorul a fost criticat însă de unul dintre co-fondatorii OceanGate, care s-a retras din companie în urmă cu 10 ani.

Guillermo Sohnlein, Co-fondator OceanGate: „Am avut încredere totală în Stockton (designerul și CEO-ul companiei), în designul submersibilului și în abilitățile lui de a-l construi. (Cameron) a avut problemele lui cu scufundările, pentru că asta se întâmplă când faci asemenea lucruri. Așa că îmi doresc să ne oprim din judecat și să așteptăm să vedem ce date primim."

Sohnlein a plecat în 2013 din OceanGate, dar susține în continuare proiectul lui Stockton Rush - CEO-ul companiei, care a pierit la bordul submarinului pe care l-a construit. Alți patru pasageri și-au pierdut viața. Printre ei, un francez cu zeci de ani de experiență în explorarea epavei Titanicului.

Fred Hagen, coleg al cercetătorului francez Paul-Henri Nargeolet: „Ei au riscat și asta ne distinge pe noi, ca oameni. Este o scânteie divină, pentru că, dacă nu am fi riscat, nu am fi traversat oceane. Nu am fi învățat să navigăm, nu am fi ieșit din legăturile triste ale Pământului. Nu am fi ajuns în spațiu și cu siguranță nu am fi explorat adâncurile oceanului."

Senzorii Marinei americane au detectat sunete care puteau proveni de la "implozia submarinului", încă de duminică, după ce a fost pierdută legătura cu Titan. Informațiile despre aceste "anomalii acustice", cum le-au numit specialiștii, nu au fost făcute publice imediat. Au fost transmise însă Gărzii de coastă americane, pentru a restrânge zona de căutare. Autoritățile canadiene au demarat o anchetă, pentru a afla ce s-a întâmplat mai exact cu submersibilul și cum a fost raportată dispariția lui. Rezultatele ar putea veni abia peste câteva luni.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 24-06-2023 07:46