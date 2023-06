Un fost angajat al OceanGate a avertizat despre potențiale probleme de siguranță ale navei Titan încă din 2018

Finalul tragic pune astfel capăt unei ample operațiuni, în timpul căreia salvatorii internaționali au cercetat în amănunt o suprafață de peste 20.000 de kilometri pătrați.

Un vehicul subacvatic operat de la distanță a fost cel care a găsit rămășițele submersibilului Titan, punând capăt oricăror speranțe de a-i mai găsi în viață pe cei cinci pasageri aflați la bord.

John Mauger, Garda de Coastă a SUA: "Câmpul de resturi indică o implozie catastofală a vehiculului".

Părțile rupte din navă au fost găsite la aproximativ 500 de metri distanță de prova Titanicului.

Paul Hanken, expert în explorare subacvatică: "Am găsit cinci bucăți majore de resturi, care ne-au indicat faptul că sunt rămășițele submersibilului Titan. Primul lucru pe care l-am găsit a fost conul navei, care se afla în afara găurii de presiune. Apoi am găsit un câmp mare de resturi. În acest câmp mare de resturi, am găsit clopotul frontal al corpului de presiune. Acesta a fost primul indiciu că a avut loc un eveniment catastrofal".

Încă nu e clar când s-a produs dezastrul. Paza de Coastă a Statelor Unite a declarat că balizele sonar, pe care le-a desfășurat în această săptămână, nu au detectat niciun zgomot puternic sau violent care să indice o implozie.

Dar poziția câmpului de resturi și momentul ultimei comunicări a submarinului Titan cu nava-mamă par să sugereze că defecțiunea a avut loc aproape de sfârșitul coborârii sale de duminică.

Marina americană a spus că a auzit un sunet de implozie în acea zi, dar eforturile de căutare au continuat, pentru că nu se știa exact sursa.

Vor urma alte investigații, dar, din indiciile de până acum, resturile găsite sugerează că zgomotele, care s-au auzit zilele trecute, nu au venit de la pasagerii submersibilului Titan, care ar fi cerut ajutor.

"Nici măcar nu și-au dat seama ce se întâmplă. Nu au suferit"

Tom Dettweiler Owings, prietenul unuia dintre pasagerii aflați în submersibil: "Pentru cei aflați la bord, a fost ca și cum a fost apăsat un întrerupător. Nici măcar nu și-au dat seama ce se întâmplă. Nu au suferit".

Între timp, familiile și prietenii celor cinci pasageri aflați la bordul submersibilului le plang soarta tragică.

Scafandrul francez va rămâne în memoria celor dragi ca fiind "unul dintre cei mai mari exploratori de mare adâncime din istoria modernă". Era un expert în cazul scufundarii Titanicului, realizând, de-a lungul timpului, peste 35 de scufundări în perimetrul epavei.

Miliardarul pakistanez și fiul său de 19 ani, "au arătat ce este mai bun în umanitate", au spus apropiații, iar familia magnatului britanic l-a descris drept "un tată dedicat".

Printre cei care și-au pierdut viața se află și fondatorul OceanGate, compania care deținea submersibilul.

"Am pierdut câțiva prieteni", a spus, la rândul său, regizorul James Cameron.

James Cameron, regizorul filmului Titanic: "E o tragedie similară (cu cea a Titanicului), în care s-au transmis, în prealabil, avertismente despre acest submersibil care nu fusese autorizat. Foarte mulți oameni din comunitatea inginerilor au trimis o scrisoare companiei Ocean Gate, în care au precizat că o asemenea expediție ar putea duce la o catastofă".

Separat, documente judiciare americane arată că un fost angajat al OceanGate a avertizat despre potențiale probleme de siguranță ale navei încă din 2018.

Chris Nguyen, jurnalist CNN: "Anchetatorii încă analizează cronologia evenimentelor și spun că este posibil ca trupurile neînsuflețite ale pasagerilor să nu fie recuperate niciodată".

