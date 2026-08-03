Regele Zulu, filmat cum își amenința, beat, soția cu bătaia. Regina: ”Asta e viața pe care o trăiesc, zi și noapte” | VIDEO

Poporul zulu a fost cuprins de indignare după ce un clip video l-a arătat pe rege beat, cum își jignea și amenința cu bătaia soția, insultând apoi un lider religios. Regele Zulu se va recăsători curând cu o prințesă, pentru care a plătit o turmă de vaci.

O înregistrare video în care Regele Zulu - suveranul onorific al unui popor de peste 10 milioane de oameni - o umilea, beat, pe Regina Zulu, a șocat Africa de Sud. Curtea regală și-a cerut ulterior scuze, dar unii o învinovățesc pe regină pentru că a împărtășit public o dispută privată, scrie Index. Între timp, regele se pregătește să se recăsătorească, după ce a plătit recent o zestre considerabilă (o turmă de vaci) pentru o prințesă tribală. Un prim videoclip de 4 minute a devenit viral pe rețelele de socializare pe 9 iulie. Nu se știe cine l-a postat, dar a fost filmat de regină. Imaginile îl arată pe regele beat ținând în mână o sticlă de bere și certându-și soția pentru că a părăsit palatul regal singură: ”Ieși fără permisiunea mea. Când ești soția cuiva, ceri întotdeauna permisiunea să mergi în locuri. Măcar spune-i soțului tău!”.

De asemenea, regele îi reproșa într-un alt videoclip că poporul Zulu nu este mulțumit de ea și vrea ca ea să-i părăsească casa. Regele a susținut, de asemenea, că soția sa are aventuri cu mai multe persoane din biserică, recunoscând în același timp că și el are o iubită. Regele Zulu a amenințat-o apoi pe soția sa că o va abuza fizic pentru a o învăța cum să se comporte, moment în care regina, care ascultase în tăcere până atunci, și-a întors camera în față și a comentat acest lucru cu propoziția din titlul articolului: ”Asta e viața pe care o trăiesc, zi și noapte!”. Monarhul titular a mai spus că regina a ajuns pe tron ​​prin vrăjitorie și că liderul Bisericii Baptiste Nazarinene era un idiot, așa că a refuzat să continue să sprijine financiar congregația creștină din bugetul de stat. Regele și-a cerut scuze față de poporul Zulu Pentru a atenua scandalul, o delegație de rang înalt și-a cerut scuze liderului bisericii în numele monarhului, iar regele însuși și-a exprimat profundul regret față de popor pentru durerea și rușinea cauzate de a fi nevoit să vadă aceste imagini, recunoscând că înregistrările erau capabile să submineze autoritatea regală și demnitatea națiunii Zulu.

Cu toate acestea, potrivit unei declarații emise de instanța Zulu, ceea ce s-a văzut au fost evenimente private din trecut pe care părțile le depășiseră deja „prin reflecție atentă, reconciliere reciprocă și îndeplinirea continuă a îndatoririlor regale”, iar relația cuplului este în prezent excelentă, după cum o demonstrează recentele lor apariții oficiale comune. Deși au recunoscut că declarațiile făcute în timpul unui „moment tensionat emoțional” nu au îndeplinit demnitatea, reținerea și eticheta așteptate de la tron, au cerut, de asemenea, presei și publicului să respecte intimitatea familiei regale și să se abțină de la distribuirea în continuare a înregistrărilor private.

Scandalul regional a declanșat un dialog național Conținutul a divizat puternic sud-africanii: în timp ce unii l-au acuzat pe rege de comportament abuziv și lipsit de respect, alții au criticat-o pe regină pentru că a împărtășit probleme private cu publicul. „Trebuie să respectăm drepturile cuplurilor căsătorite. Fiecare gospodărie are propriile probleme. Trebuie să respectăm intimitatea oamenilor. Este regretabil că unii oameni au decis să facă publică videoclipul”, a scris un comentator. Scandalul a reaprins, de asemenea, dezbateri serioase în țară, cum ar fi cea legată de alcoolism, care a devenit o problemă socială majoră, dar și de una dintre cele mai mari rate de violență împotriva femeilor din Africa de Sud - anul trecut guvernul a declarat violul un dezastru național. Unele grupuri cer, de asemenea, ca monarhiile simbolice ale Africii de Sud să fie trase la răspundere mai strict. Constituția din 1996 recunoaște oficial statutul liderilor tradiționali, inclusiv al conducătorilor a șapte regate. Cel mai important dintre aceștia este Regele Zulu, parțial pentru că are o mare influență asupra a aproape o cincime din populația sud-africană și parțial pentru că familia regală are o lungă istorie de relații dinastice cu alte familii conducătoare africane titulare.

Evenimentele din jurul regelui Misuzulu kaZwelithini (51 ani) oferă întotdeauna multă muniție pentru ziare. Anul trecut, s-a relatat în detaliu că propriii săi frați îi contestă și ei dreptul la tronul Regatului Zulu (care este un titlu onorific, de fapt, aceasta este provincia KwaZulu-Natal din Republica Africa de Sud), iar subiectul real a fost că acesta și-a șocat cei 10 milioane de supuși dorind să divorțeze de prima sa soție (principală), mama copiilor săi. Cu toate acestea, femeia, care lucra ca și cântăreață într-un bar înainte de căsătorie, nu a rămas pasivă. Pentru a-și salva situația financiară și locul la curte, s-a adresat bătrânilor, invocând bigamia, deoarece nunta era deja planificată la acea vreme. Și între cele două femei se află și a doua soție, care se presupune că locuiește în țara vecină și care se întâmplă să fie CEO-ul Băncii Naționale din Swaziland. Regele va avea și o a patra soție, de viță nobilă, pentru care a plătit o turmă de vaci Cu a treia sa soție, Regina Nomzamo Myeni (38 de ani), Regele Zulu a reușit în sfârșit să se căsătorească în noiembrie în loc de ianuarie – procedura de divorț fiind suspendată – dar chiar înainte de nuntă, curtea regală a dezvăluit că deja căutau o a patra soție, deoarece toate cele trei soții anterioare sunt persoane de rând, iar regele ar prefera acum să aleagă dintr-o altă familie conducătoare. În cultura Zulu, poligamia este complet acceptată de bărbați, dar legea republicană recunoaște doar căsătoria monogamă. Regele i-a plătit recent o turmă de vaci, extrem de valoroasă în rândul zulușilor, reginei tribului Mawewe, care i-a dat astfel mâna fiicei sale de 26 de ani, care a început deja să apară la evenimente oficiale alături de logodnicul ei – fericitul eveniment este așteptat să aibă loc în toamnă. Casa regală Zulu primește subvenții de aproximativ 5 milioane de dolari pe an de la guvernul provincial, pe lângă salariul regelui, iar familia regală controlează Ingonyama Trust, o companie de stat care administrează 30% din terenurile arabile din provincia KwaZulu-Natal, care are aproximativ dimensiunea Belgiei, și al cărei scop, cel puțin pe hârtie, este de a îmbunătăți condițiile de viață ale poporului Zulu.

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