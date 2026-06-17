Prințesa moștenitoare Mette-Marit a Norvegiei a suferit un transplant de plămâni reușit la Oslo, a anunțat miercuri casa regală a țării, scrie BBC. Mette-Marit, în vârstă de 52 de ani, a fost diagnosticată cu o formă de fibroză pulmonară în 2018. În ultimele luni, starea ei s-a înrăutățit.

„Suntem încântați că totul a progresat bine până acum”, a declarat Are Holm, specialist în pneumologie la spital, în comunicatul palatului.

El a adăugat că Mette-Marit va rămâne în spital „câteva săptămâni de acum înainte” sub observație, ceea ce, a spus medicul, este o practică standard pentru toți cei care au primit recent un transplant. Prințul Haakon își va ajusta programul oficial pentru a o sprijini, a anunțat palatul.

Transplantul are loc la 2 zile după ce fiul lui Mette-Marit, Marius Borg Høiby, a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru două capete de acuzare de viol. Deși a pledat vinovat pentru unele infracțiuni minore, a negat cele mai grave acuzații împotriva sa, iar avocații săi au declarat că va face apel la sentință.

Høiby, în vârstă de 29 de ani, avea 4 ani când mama sa s-a căsătorit cu prințul moștenitor Haakon și nu este el însuși o figură regală. Înainte de verdictul de luni, echipa sa juridică a solicitat în repetate rânduri și fără succes eliberarea sa din închisoare, astfel încât să poată petrece timp cu mama sa, din cauza stării de sănătate a acesteia care se înrăutățea.

Înscrierea pe listă însemna maxim un an speranță de viață

Transplantul „este o veste foarte bună pentru familia regală norvegiană și Regatul Norvegiei”, a declarat istoricul și comentatorul regal Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen.

„Acesta a fost unul dintre cele mai serioase obstacole pe calea unei sănătăți mai bune pentru prințesa moștenitoare și cred că mulți oameni sunt ușurați că transplantul a avut succes”.

Mette-Marit, care s-a căsătorit cu Haakon în 2001, a fost diagnosticată în 2018 cu o formă rară de fibroză pulmonară care provoacă dificultăți de respirație. Pe măsură ce boala s-a agravat, a început să-și reducă angajamentele, iar la începutul acestui an, pneumologul Holm a declarat că deteriorarea ei a fost semnificativă și „periculoasă”.

Mette-Marit a fost văzută ultima dată în public pe 17 mai. Până atunci, avea nevoie de un tub nazal conectat la un dispozitiv de oxigen.

Palatul a anunțat apoi că a fost plasată pe lista de transplant acum 12 zile. Medicii ei au subliniat că regula generală pentru oricine este plasat pe listă este că pacientul se crede că mai are doar un an de trăit. „Întotdeauna acordăm prioritate celor mai bolnavi”, a spus Holm.

Una din opt persoane care primesc un transplant nu trece de primul an

De asemenea, el a subliniat că perioada de recuperare după transplant va fi extrem de delicată, primitorii de transplant trebuind să ia medicamente imunosupresoare pe viață.

Una din opt persoane care primesc un plămân donator nu trece de primul an, a spus el, în timp ce aproximativ jumătate sunt în viață după zece ani.

Transplantul de plămâni este cea mai recentă provocare într-un an dificil pentru familia regală norvegiană. În ianuarie, au fost publicate documente care dezvăluiau contactul frecvent al lui Mette-Marit cu infamul agresor sexual Jeffrey Epstein.

Ulterior, ea și-a cerut scuze regelui și reginei Norvegiei pentru prietenia de trei ani cu Epstein și a recunoscut că are o „judecată slabă”, adăugând într-un interviu acordat unei televiziuni naționale că și-ar fi dorit să nu-l fi întâlnit niciodată.