De ce luminează castravetele murat dacă-l electrocutezi. Un inginer a rezolvat misterul după 100 de castraveți arși

Deși este o demonstrație științifică obișnuită în școli, experții nu știau exact ce se întâmplă, până acum, relatează Gizmodo.

Castraveții murați conduc ușor curentul electric pentru că sunt înmuiați în apă sărată. O teorie spune că, pe măsură ce electricitatea încălzește castravetele, lichidul se evaporă, creând buzunare de gaz care împiedică fluxul curentului.

O altă ipoteză implică electroliza, care separă apa în oxigen și hidrogen – hidrogenul este creat doar la electrodul negativ, ceea ce ar putea explica de ce doar un capăt strălucește.



