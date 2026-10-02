De ce luminează castravetele murat dacă-l electrocutezi. Un inginer a rezolvat misterul după 100 de castraveți arși

Deși este o demonstrație științifică obișnuită în școli, experții nu știau exact ce se întâmplă, până acum, relatează Gizmodo.
Castraveții murați conduc ușor curentul electric pentru că sunt înmuiați în apă sărată. O teorie spune că, pe măsură ce electricitatea încălzește castravetele, lichidul se evaporă, creând buzunare de gaz care împiedică fluxul curentului.
O altă ipoteză implică electroliza, care separă apa în oxigen și hidrogen – hidrogenul este creat doar la electrodul negativ, ceea ce ar putea explica de ce doar un capăt strălucește.
Cercetarea lui Josh Méndez sugerează că ambele teorii sunt parțial corecte: scânteia electrică aprinde hidrogenul. „Există hidrogen implicat, dar nu căldura îl aprinde – ci scânteia", a explicat Méndez. „Este ca și cum nu aprinzi o țigară într-o benzinărie. Produci o scânteie care aprinde gazul.” Culoarea portocalie provine de la ionii de sodiu din saramură: „Dacă ai mura ceva într-o altă sare, ai obține o culoare unică acelor elemente.”
Méndez a fost surprins să descopere că fenomenul nu avea încă o explicație electrostatică și a avut nevoie de peste 100 de castraveți arși pentru a începe să rezolve misterul.