De ce luminează castravetele murat dacă-l electrocutezi. Un inginer a rezolvat misterul după 100 de castraveți arși

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Un inginer electrician de la Universitatea de Stat din Portland a delegat un vechi mister: de ce strălucește castravetele murat cu o nuanță portocalie, atunci când este străpuns de două furculițe metalice și conectat la o priză.

autor
Mihai Niculescu

Deși este o demonstrație științifică obișnuită în școli, experții nu știau exact ce se întâmplă, până acum, relatează Gizmodo.

Castraveții murați conduc ușor curentul electric pentru că sunt înmuiați în apă sărată. O teorie spune că, pe măsură ce electricitatea încălzește castravetele, lichidul se evaporă, creând buzunare de gaz care împiedică fluxul curentului.

O altă ipoteză implică electroliza, care separă apa în oxigen și hidrogen – hidrogenul este creat doar la electrodul negativ, ceea ce ar putea explica de ce doar un capăt strălucește.


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Cercetarea lui Josh Méndez sugerează că ambele teorii sunt parțial corecte: scânteia electrică aprinde hidrogenul. „Există hidrogen implicat, dar nu căldura îl aprinde – ci scânteia", a explicat Méndez. „Este ca și cum nu aprinzi o țigară într-o benzinărie. Produci o scânteie care aprinde gazul.” Culoarea portocalie provine de la ionii de sodiu din saramură: „Dacă ai mura ceva într-o altă sare, ai obține o culoare unică acelor elemente.”

Méndez a fost surprins să descopere că fenomenul nu avea încă o explicație electrostatică și a avut nevoie de peste 100 de castraveți arși pentru a începe să rezolve misterul.

Rosia care arata ca o capatana de usturoi, vinetele albe sau castravetele galben. Legumele atipice, tot mai cautate in piete

Sursa: Gizmodo

Etichete: castraveti, electricitate, experiment,

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