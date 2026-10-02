Evenimentul a devenit rapid o atracție și pentru turiști care s-au oprit pentru a urmări demonstrațiile curajoșilor.

La început de octombrie, vântul perfect pentru kitesurfing, dar și faptul că afară este, încă, destul de cald, i-au convins pe iubitorii sporturilor pe apă să iasă în larg.

Concurenții au făcut spectacol pe valuri

25 de concurenți s-au întrecut în salturi peste creasta valurilor. Printre ei l-am găsit și pe Gyuri Baba. Are 57 de ani, este din Târgu Secuiesc și s-a apucat de kitesurfing în urmă cu zece ani.

Lucrează toată ziua la birou, iar sportul a devenit pentru el o modalitate de a face mai multă mișcare.

Gyuri Baba, concurent: „Eu am venit aici mai mult pentru distrat. Sigur, și competiția e binevenită, dar fac de plăcere.”

Cel mai tânăr concurent este Amir Mrini. Are 16 ani, este din Constanța și participă pentru a doua oară la o competiție de kitesurfing.

Amir Mrini, concurent: „Am foarte mari emoții. Este un plus de adrenalină, ceea ce nu găsești la orice alt sport. Sunt primul din familie care practică acest sport."

Corespondent PROTV: „Fiecare săritură primește o notă de la 1 la 10 din partea juraților. 70% din punctaj vine din cât de înaltă este săritura, iar restul de 30% ține de dificultatea acesteia."

Apa mării a avut 20 de grade.

Andrei Damian, organizator concurs: „Putem practica acest sport pe toată perioada anului având costume de neopren, de diferite grosimi. Mai nou sunt și saune pe plajă unde ne putem încălzi.”

Evoluțiile spectaculoase din larg au transformat plaja într-o veritabilă tribună, unde publicul a trăit fiecare clipă la intensitate maximă. Turiștii au urmărit fiecare salt care sfidează gravitația, fascinați de precizia și curajul cu care sportivii controlau zmeiele pe valurile uriașe.

Bărbat: „Săriturile sunt înalte, e și puțin mai complicat din cauza valurilor. M-am hotărât să îi privesc pe oamenii din comunitate că am de învățat, adică nivelul este foarte bun. Nu contează vârsta, nu contează greutatea, contează motivația în final."

Totuși, în ciuda frumuseții, kitesurfingul nu este deloc ieftin. Închirierea echipamentului costă în jur de 430 de lei pe zi. Pentru a învăța bazele în deplină siguranță, un curs obligatoriu de 10 ore alături de un instructor autorizat ajunge la aproximativ 4.250 de lei. Există și pachete de grup, cu prețuri mai mici.