Poliţia anunţă într-un comunicat că a lansat o urmărire în vederea găsirii a peste zece suspecţi, în urma acestui atac comis în cartierul de periferie Jumpers.

Motivul atacului era necunoscut imediat.

Poliţia a anunţat că supecţii au sosit la bordul unui vehicul alb, au pătruns în cartierul de periferie şi au deschis focul în mai multe locuri, după care au fugit cu același vehicul.

Africa de Sud înregistrează una dintre cele mai mari rate ale omorurilor din lume - o medie de 60 de omucideri pe zi.