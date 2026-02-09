"Este de datoria lui Andrew Mountbatten-Windsor să răspundă la acuzaţiile specifice, dar dacă suntem contactaţi de Poliţia din Thames Valley (care acoperă domeniul Windsor - n.r.), suntem gata să o ajutăm", se adaugă în comunicatul palatului.

"Aşa cum s-a afirmat anterior, gândurile şi compasiunea Majestăţilor Lor au fost şi rămân alături de victimele oricăror forme de abuz", a mai precizat Palatul Buckingham.

Prințul Andrew ar fi scurs informații

Poliţia a anunţat anterior luni că "examinează" informaţiile conform cărora Andrew ar fi transmis rapoarte confidenţiale lui Epstein în 2010, în timp ce era trimis special al Regatului Unit pentru comerţ internaţional.

Palatul nu a fost contactat până acum de Poliţia din Thames Valley cu privire la acuzaţiile legate de perioada în care Andrew a ocupat această poziţie.

Între timp, Prinţul William şi soţia sa, Prinţesa Kate, au abordat public scandalul Epstein pentru prima dată luni, Palatul Kensington declarând că ei sunt "profund îngrijoraţi" de "dezvăluirile continue" şi că gândurile lor "rămân concentrate asupra victimelor".