Fostul prinţ Andrew, în vârstă de 65 de ani, a comis scurgerea de informaţii oficiale în timp ce avea calitatea de emisar special al guvernului de la Londra, arată documentele respective.

Mountbatten-Windsor a negat întotdeauna că ar fi făcut ceva ilegal şi nu a răspuns niciunei solicitări de comentarii după publicarea de către Departamentul Justiţiei din SUA a documentelor din dosarul Epstein.

Mesajele par să indice că Epstein a primit rapoarte despre Vietnam, Singapore şi alte ţări vizitate de fratele regelui în calitatea sa oficială de reprezentant al Regatului Unit.

Poliţia britanică nu a răspuns luni întrebării Reuters privind o eventuală anchetă în privinţa informaţiilor transmise de Mountbatten-Windsor. Agenţia menţionează că reprezentanţilor comerciali li se interzice de obicei să dezvăluie documente sensibile sau comerciale, conform reguluilor privind confidenţialitatea.

În ultimele zece zile, dosarul Epstein l-a afectat şi pe premierul britanic Keir Starmer, care l-a numit pe Peter Mandelson ambasador în Statele Unite, deşi acesta avea o relaţie cu milionarul american. La fel ca Mountbatten-Windsor, Mandelson i-a transmis aparent lui Epstein documente guvernamentale sensibile în 2009 şi 2010, iar poliţia anchetează un presupus abuz în serviciu.

Fostul prinţ Andrew este deja anchetat de poliţişti în urma unor noi afirmaţii despre o femeie pe care, conform unor fişiere din dosarul Epstein, a dus-o în interiorul complexului regal Windsor.

Mountbatten-Windsor este al doilea fiu al reginei Elisabeta. El a fost nevoit să renunţe la toate atribuţiile oficiale de membru al casei regale în 2019, iar regele Charles i-a retras în octombrie anul trecut şi titlul de prinţ; săptămâna trecută, s-a mutat din conacul regal în care locuia.