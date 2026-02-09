Într-un gest neaşteptat, chiar înainte de sosirea prinţului de Wales în Arabia Saudită pentru un turneu în străinătate, un purtător de cuvânt al Palatului Kensington a declarat jurnaliştilor din Riad: „Pot confirma că prinţul şi prinţesa sunt profund îngrijoraţi de dezvăluirile continue. Gândurile lor rămân concentrate asupra victimelor”, relatează Sky News şi BBC.

Familia regală evită comentariile publice

De când au fost publicate ultimele dosare, în urmă cu puţin peste o săptămână, membrii seniori ai familiei regale au evitat să comenteze, în ciuda e-mailurilor şi fotografiilor care au continuat să expună legăturile strânse dintre Andrew Mountbatten-Windsor.

Joia trecută, în timpul unei plimbări în Essex, i s-au adresat întrebări regelui, dar acesta nu a dat niciun răspuns despre fratele său.

În timpul unei călătorii la Dubai săptămâna trecută, şi prinţul Edward a fost întrebat cum se descurcă familia, răspunzând că gândurile trebuie să se îndrepte către victime.

În octombrie, după decizia de a-i retrage lui Andrew titlurile şi reşedinţa, o declaraţie a Palatului Buckingham a subliniat, de asemenea, că regele şi regina doresc să transmită că „gândurile lor sincere” sunt alături de victime şi supravieţuitori. La momentul respectiv, surse din palat au subliniat că prinţul de Wales a susţinut decizia tatălui său. Dar este semnificativ faptul că William şi Kate repetă din nou acest sentiment, notează Sky News.

Vizita lui William în Arabia Saudită, în numele guvernului britanic, este considerată o vizită diplomatică extrem de importantă, cu propriile sale potenţiale controverse privind problemele legate de drepturile omului, în ciuda schimbărilor sociale enorme din ultimii ani. Decizia de a aborda problema Epstein înainte chiar de a ateriza este revelatoare pentru dorinţa sa de a putea continua promovarea companiilor britanice şi de a se asigura că toată atenţia este îndreptată asupra importanţei relaţiei cu Arabia Saudită.

Andrew Mountbatten-Windsor, în centrul noilor investigații

Andrew Mountbatten-Windsor se numără printre cei care fac obiectul unei noi investigaţii privind legăturile lor din trecut cu Epstein.

Săptămâna trecută, Mountbatten-Windsor s-a mutat din casa sa din Windsor înainte de termen, în lumina noilor informaţii despre relaţia sa cu Epstein. Palatul Buckingham a declarat că acesta va părăsi Royal Lodge la începutul anului 2026, dar plecarea sa pare să fi fost grăbită, fostul prinţ locuind acum pe proprietatea privată a regelui Charles, Sandringham Estate.

Mountbatten-Windsor a avut o prietenie de lungă durată cu Epstein şi a păstrat legătura cu finanţistul american după condamnarea acestuia pentru un delict sexual împotriva unui minor în 2008.

Andrew şi-a cerut scuze pentru legăturile sale din trecut cu Epstein, dar a negat cu vehemenţă orice faptă ilegală. Însă dezvăluirile continue din SUA au crescut presiunea asupra lui Mountbatten-Windsor, care a fost somat să depună mărturie în cadrul unei anchete americane.

Printre numeroasele documente publicate în SUA se află şi imagini care par să-l înfăţişeze pe Mountbatten-Windsor îngenunchiat în patru labe deasupra unei femei. Nu se oferă niciun context pentru fotografii şi nu este clar când şi unde au fost făcute.

Ultimele documente par să confirme, de asemenea, că o fotografie controversată a lui Mountbatten-Windsor şi a acuzatoarei sale, Virginia Giuffre, este reală. El a pus anterior la îndoială autenticitatea acestei fotografii în care apare cu braţul în jurul lui Guiffre şi a susţinut că nu a întâlnit-o niciodată.

Declarații și e-mailuri legate de Giuffre

Ea a afirmat că a fost obligată să întreţină relaţii sexuale cu el când era adolescentă. Însă într-un e-mail scris aparent de asociata lui Epstein, Ghislaine Maxwell, care apare şi ea în imagine, în 2015, ea a spus: „În 2001 eram la Londra când (...) a întâlnit o serie de prieteni ai mei, printre care şi prinţul Andrew. A fost făcută o fotografie, probabil pentru că ea voia să o arate prietenilor şi familiei”.

Andrew a negat întotdeauna acuzaţia şi a ajuns la o înţelegere extrajudiciară cu Giuffre în 2022. Aceasta nu conţinea nicio recunoaştere a răspunderii sau scuze.

Poliţia Thames Valley a confirmat, de asemenea, că evaluează acuzaţiile raportate de BBC, potrivit cărora o a doua femeie susţine că a fost trimisă în Marea Britanie de Epstein pentru o întâlnire sexuală cu Mountbatten-Windsor. Întâlnirea ar fi avut loc la fosta sa reşedinţă Royal Lodge în 2010. Femeia, care nu este britanică, ci ar fi româncă, avea în jur de 20 de ani la momentul respectiv.

De asemenea, fostul prinţ Andrew este suspectat că ar fi transmis lui Jeffrey Epstein informaţii potenţial confidenţiale despre activitatea sa în calitate de trimis special pentru comerţ, potrivit unor e-mailuri date publicităţii de Departamentul de Justiţie al Statelor Unite.

Într-un e-mail datat 30 noiembrie 2010, văzut de AFP, Andrew Mountbatten-Windsor, pe atunci duce de York şi a cărui adresă de e-mail apare ca „The Duke”, transmite finanţatorului american, la cinci minute după ce le-a primit de la asistentul său de atunci, rapoarte privind vizitele în Vietnam, Hong Kong, Shenzen (China) şi Singapore. Într-un alt e-mail din octombrie 2010 citat de BBC, Andrew trimitea şi detalii despre viitoarele sale călătorii către aceleaşi destinaţii.

Rolul său ca reprezentant special pentru comerț

Andrew a fost reprezentant special al Regatului Unit pentru comerţul internaţional între 2001 şi 2011, înainte de a demisiona din cauza criticilor privind cheltuielile sale şi modul în care îşi îndeplinea rolul.

Regele Charles al III-lea, fratele său, l-a destituit din toate titlurile sale regale în octombrie, în urma unor noi dezvăluiri despre prietenia sa cu Jeffrey Epstein. Andrew a fost acuzat de agresiune sexuală de Virginia Giuffre, principalul martor al acuzării în cazul Epstein, acuzaţii pe care el le-a negat întotdeauna.

Cu toate acestea, noi fotografii nedatate difuzate la sfârşitul lunii ianuarie în cadrul dosarului Epstein au alimentat şi mai mult suspiciunile. În ele, el apare îngenuncheat şi aplecat peste o tânără cu faţa blurată. Au apărut, de asemenea, e-mailuri în care Epstein era invitat la Buckingham pentru a discuta „în privat”.

Andrew nu a făcut nicio declaraţie recent.

Declaraţia publicată luni de Palatul Kensington nu îl menţionează în mod direct pe Mountbatten-Windsor, dar vine într-un moment în care scandalurile care îl vizează pe fostul prinţ riscă să eclipseze orice altă activitate regală, notează BBC. Deşi în ultimii ani au apărut informaţii potrivit cărora William ar fi în favoarea unei ruperi şi mai profunde a legăturilor cu unchiul său căzut în dizgraţie, el şi alţi membri ai familiei regale s-au abţinut în mare măsură să comenteze acuzaţiile aduse împotriva acestuia.