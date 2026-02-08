Biroul lui Dalai Lama a dezmințit duminică orice legătură cu Jeffrey Epstein, după ce presa de stat chineză a asociat numele liderului spiritual budist cu agresorul sexual american, relatează AFP, preluat de Agerpres.

Deși numele lui Dalai Lama apare de 154 de ori în dosarele Epstein publicate de Departamentul de Justiție al SUA, nicio mențiune nu sugerează o întâlnire între cei doi. China Global Television Network (CGTN) relatase joi că liderul budist ar fi menționat de cel puțin 169 de ori, citând un e-mail din 2012 despre un eveniment pe o insulă unde „urma să vină Dalai Lama".

„Putem confirma fără echivoc că Sanctitatea Sa nu l-a întâlnit niciodată pe Jeffrey Epstein și nu a autorizat niciodată pe nimeni să se întâlnească cu el în numele său", a transmis biroul lui Dalai Lama pe X, denunțând încercările de a stabili o legătură.

Menționarea unui nume în dosarele Epstein nu implică comiterea unor fapte ilegale. Epstein a fost găsit mort în închisoare în 2019, după acuzațiile de trafic sexual cu minori.

China, care revendică Tibetul, îl atacă constant pe Dalai Lama, pe care îl numește rebel și separatist. Laureat al Premiului Nobel pentru Pace, în vârstă de 90 de ani, liderul budist trăiește în exil în nordul Indiei din 1959, când a fugit din Lhasa după înăbușirea revoltei de către trupele chineze.