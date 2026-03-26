Impactul s-ar fi petrecut din cauza unei depășiri neregulamentare. Printr-o ironie crudă a sorții, ambii șoferi implicați și-au pierdut viața, în loc să sărbătorească. Cel nevinovat, potrivit polițiștilor, s-a stins chiar de ziua lui. Al doilea urma să-și serbeze astăzi aniversarea.

„În urma cercetărilor efectuate de poliţişti a rezultat faptul că, în timp ce un bărbat de 38 de ani, din Trifeşti, conducea un autoturism din direcţia Dulceşti către Horia, pe un sector de drum în curbă la dreapta s-ar fi angajat în depăşirea unui alt autoturism, ar fi încălcat marcajul longitudinal continuu şi ar fi intrat în coliziune frontală cu un autoturism condus condus de un bărbat în vârstă de 20 de ani, din Văleni”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, Ramona Ciofu.

Accidentul s-a petrecut pe o șosea care face legătura dintre Piatra Neamț și Roman. Martorii spun că șoferul unei mașini, în vârstă de 38 de ani, a intrat în depășire într-o curbă, iar vehiculul său s-a ciocnit frontal cu un autoturism care venea din sensul opus.

Martor: „Am înțeles că cineva venea cu viteză dinspre Piatra spre Roman, a intrat în depășire pe linie continuă și s-a izbit frontal, am înțeles”.

În urma impactului devastator, una dintre mașini a fost cuprinsă de flăcări, iar cealaltă s-a răsturnat pe plafon. Salvatorii au activat planul roșu de intervenție. Patru persoane au murit pe loc. Este vorba despre șoferul care ar fi încercat depășirea periculoasă, soția lui, dar și doi tineri din celălalt autoturism - conducătorul auto, de 20 de ani, și un pasager.

Iulian Pricope, locțiitor comandant al detașamentului din Roman: „Erau șase persoane încarcerate, s-a lucrat pentru descarcerarea acestora. Din păcate, patru dintre acestea erau decedate, trei dintre acestea au fost transportate la spital: o femeie de 68 de ani, o fată de 17 ani și un bebeluș de 5 luni”.

Mama ar fi încercat să-l protejeze pe cel mic. Trupul ei a fost găsit aplecat peste bebelușul scos de pompieri din caroseria distrusă de foc.

O femeie de 68 de ani, mătușa unuia dintre conducătorii auto, a reușit să iasă singură din autoturism, dar a fost rănită și transportată la spital. Tot la urgențe a ajuns și o adolescentă de 17 ani, pasageră într-unul dintre vehicule.

Dr. Maria Tălmăcel, Compartiment Primire Urgențe Roman: „Sugar de 5 luni cu stare generală gravă, politraumă cu arsuri de gradul 1, 2 și 3 pe aproximativ 35% din suprafața corporală. Îl vom transfera către un centru universitar. Pacientă de 68 de ani cu politraumă, traumatism craniofacial, contuzie toracică, fractură membre superioare. Pacienta de 17 ani cu TCF și fractură de antebraț”.

O coincidență sinistră a făcut ca șoferul nevinovat, spun polițiștii, să moară chiar de ziua lui de naștere. Iar celălalt și-ar fi sărbătorit astăzi aniversarea. Tatăl unuia dintre ei a ajuns la locul accidentului și, copleșit de emoții, a suferit un atac de panică. Rezultatele necropsiei vor arăta dacă cei doi conducători auto au consumat alcool.